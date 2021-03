Diretta Empoli Cagliari Primavera/ Streaming video tv: delicato match per la salvezza

DIRETTA EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA: UNA SFIDA SALVEZZA

Empoli Cagliari Primavera sarà diretta dal signor Michele Di Cairano, e si gioca alle ore 10:00 di mercoledì 10 marzo: siamo arrivati alla 14^ giornata del campionato Primavera 1 2020-2021, un torneo che per recuperare il tempo perso deve aprire a tanti infrasettimanali. Quella di oggi è una sfida salvezza: curioso l’andamento dell’Empoli che, reduce dal ko interno contro l’Inter (ma non ha giocato nell’ultimo weekend e ha una partita in meno) non ha mai pareggiato e a oggi dovrebbe giocare il playout.

Il Cagliari invece è poco più sopra, ma non si può dire tranquillo, nell’ultimo turno è arrivato un pareggio casalingo contro la Sampdoria. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Empoli Cagliari Primavera, mentre aspettiamo che la partita cominci possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte dei due allenatori, analizzando insieme le probabili formazioni che possiamo aspettarci sul terreno di gioco per questo match.

DIRETTA EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Cagliari Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale al numero 60 del vostro digitale terrestre che si occupa di tutto il campionato Under 19; vista la contemporaneità di alcune partite, bisogna ancora valutare se sarà questo il match mandato in onda ma, in alternativa, sappiamo comunque che il servizio di diretta streaming video SI Solo Calcio sarà attivo e si potrà usufruirne, tramite apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, visitando il sito www.sportitalia.com che è quello ufficiale dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA

In Empoli Cagliari Primavera, Antonio Buscè punterà sul 4-3-1-2: da valutare chi tra Lipari e Ekong affiancherà Klimavicius in attacco, da trequartista ci sarà Baldanzi con un centrocampo nel quale Asllani sarà il riferimento centrale con Salif Sidibe e Degli Innocenti a giostrare in qualità di mezzali. Avremo poi una difesa con Pezzola e Siniega a formare la coppia a protezione di Pratelli, Francesco Donati e Rizza saranno invece i due terzini. Alessandro Agostini ritrova Bruno Conti dopo la squalifica, non Michelotti che deve scontare un altro turno: quindi il centrale di centrocampo giocherebbe al fianco di Kourfalidis, spazio a Boccia e Carboni a protezione di Ciocci con Zallu e Cusumano come esterni bassi. Sulla trequarti Delpupo rimane il riferimento che agirà alle spalle del centravanti Contini; Luvumbo cerca posto sugli esterni ma la sensazione è che Tramoni e Desogus siano ancora favoriti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA