Diretta Lazio Cagliari Primavera/ Streaming video e tv: è già uno scontro salvezza

DIRETTA LAZIO CAGLIARI PRIMAVERA: PUNTI PESANTI!

Lazio-Cagliari, in diretta venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 12.00 presso il Campo Fersini del Lazio Training Center, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. E’ già scontro salvezza anche se l’ultimo turno di campionato ha fornito indicazioni molto differenti per le due squadre. La Lazio infatti si è ritrovata battuta nettamente in casa dell’Atalanta, un 3-0 che poteva essere anche più pesante nelle proporzioni.

Un solo punto nelle ultime 5 partite di campionato per la Lazio che resta penultima in classifica, staccata di 3 lunghezze proprio dal Cagliari che invece lunedì scorso ha ottenuto un risultato importantissimo. I sardi hanno infatti espugnato il campo di una Spal che veleggia nell’alta classifica, tornando alla vittoria dopo il 5-0 all’Ascoli del 30 gennaio. Dalla ripresa però i rossoblu hanno saputo cambiare marcia perdendo solo una partita su 8 disputate tra campionato e Coppa, al contrario della Lazio che in campionato non ha ancora mai vinto da quando a gennaio è ripreso il torneo Primavera 1.

DIRETTA LAZIO CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Cagliari Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Lazio e Cagliari Primavera al campo Fersini del Lazio Training Center. I padroni di casa allenati da Leonardo Menichini scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Furlanetto; Armini, Franco, Adeagbo; Novella, Ferrante, Bertini, Shehu, Ndrecka; Cerbara, Tare. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessandro Agostini con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Ciocci; Zallu, Michelotti, Palomba, Cusumano; Conti Jr, Korfalidis; Desogus, Delpupo, Tramoni; Contini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Lazio Cagliari Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 3.35 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 1.95 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.45 volte l’importo scommesso.



