Diretta/ Empoli Cagliari (risultato finale 0-1) Jankto sbanca il Castellani! (Serie A, 3 marzo 2024)

DIRETTA EMPOLI CAGLIARI (RISULTATO 0-1): LA DECIDE JANKTO!

Il Cagliari si impone in una partita intensa contro l’Empoli, caratterizzata da un primo tempo equilibrato. La squadra ospite riesce a mantenere il controllo del pallone, ma al 17′ un palo di Cambiaghi per l’Empoli scuote la situazione. Il Cagliari resta saldo in difesa, respingendo gli attacchi avversari. Lapadula sfiora il vantaggio poco prima dell’intervallo, ma il portiere dell’Empoli, Caprile, è pronto a respingere il suo tentativo. Nella ripresa, dopo una parata eccezionale di Scuffet, Cacace segna per l’Empoli, ma il gol viene annullato per fuorigioco dopo l’intervento del VAR. Il Cagliari riesce a capitalizzare al 69′ con il gol di Jankto, il suo primo della stagione. Nonostante il pressing finale dell’Empoli, il Cagliari tiene duro in difesa e conquista la vittoria. (agg. di Fabio Belli)

TOSCANI IN SERIE SÌ

Empoli Cagliari, in diretta domenica 3 marzo 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. L’Empoli sta lottando per ottenere la salvezza, nonostante abbia incontrato alcune difficoltà fino a metà stagione. Dopo gli esoneri di Paolo Zanetti e di Andreazzoli, la squadra ha affidato la panchina a Nicola, il quale sembra aver portato una svolta positiva. Attualmente si trova al tredicesimo posto in classifica con 25 punti, con un margine di cinque punti sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno ha ottenuto una vittoria per 3-2 in casa contro il Sassuolo.

Il Cagliari ha avuto una stagione abbastanza deludente. La squadra guidata da Claudio Ranieri mira chiaramente alla salvezza. Attualmente si trova al penultimo posto in classifica con 20 punti, alla pari con il quartultimo posto. C’è bisogno di maggiore continuità rispetto a quanto finora mostrato. Nell’ultimo turno ha ottenuto un pareggio per 1-1 in casa contro il Napoli, rimontando il vantaggio partenopeo all’ultima azione utile della partita.

EMPOLI CAGLIARI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Empoli Cagliari sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Empoli Cagliari sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Empoli Cagliari, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Davide Nicola schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Marin, Maleh, Gyasi; Cerri, Cambiaghi. Risponderà il Cagliari allenato da Claudio Ranieri con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.

EMPOLI CAGLIARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Cagliari ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.

