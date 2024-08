DIRETTA EMPOLI CATANZARO: IL CALENDARIO DELLE DUE SQUADRE

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Empoli Catanzaro, possiamo accennare ai primi impegni ufficiali delle due formazioni che oggi si affronteranno con l’obiettivo di passare il turno di Coppa Italia. Andiamo allora a vedere il calendario che attende mister D’Aversa nelle prime giornate di campionato e quali impegni invece dovrà affrontare la compagine guidata da mister Caserta.

Per quanto riguarda la formazione toscana, la prima giornata di campionato in Serie A sarà contro il Monza in casa; la seconda giornata vedrà l’Empoli impegnata fuori casa contro la Roma, mentre la terza sarà sempre in trasferta sul campo del Bologna. Il Catanzaro invece se la vedrà in casa contro il Sassuolo e la Juve Stabia nelle prime due giornate e poi fuori sul campo del Cesena. Adesso però è arrivato il momento di lasciare la parola al campo per la diretta di Empoli Catanzaro. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

EMPOLI CATANZARO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Empoli Catanzaro dovremmo fare affidamento a Mediaset che detiene i diritti della Coppa Italia anche per questa stagione, però l’emittente televisiva non ha rilasciato alcuna notizia su questa partita e non si sa se quindi verrà trasmessa o meno, in televisione e anche tramite diretta streaming video. In caso, vi invitiamo a non abbandonare la pagina per seguire la diretta testuale insieme a noi.

IN CAMPO PER LA COPPA ITALIA

Altro giro altra corsa e oggi saremo impegnati nella diretta Empoli Catanzaro valida per il primo turno di Coppa Italia, l’ora X è fissata per stasera 10 agosto 2024 alle ore 20,45. Un banco di prova importante per la prima partita ufficiale della squadra toscana che dovrà lottare per rimanere in Serie A quest’anno, mentre dall’altra parte c’è un Catanzaro molto abbordabile che non dovrebbe creare troppi problemi.

Questo almeno sulla carta, visto che il tasso tecnico dell’Empoli non è più quello di una volta e molti bookmaker la danno come possibile retrocessa a maggio dell’anno prossimo. Le aspettative cambieranno dopo la diretta di Empoli Catanzaro? Ne dubitiamo ma vincere sarebbe una dimostrazione di forza importante.

EMPOLI CATANZARO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Empoli Catanzaro alle probabili formazioni del match dove il mister toscano Paolo Zanetti dovrebbe collaudare Caputo al centro dell’attacco sostenuto da Gyasi, in difesa non ci sarà più Luperto accasato al Cagliari, sarà forse il momento di vedere qualche nome nuovo dopo i tanti cambiamenti?

Per il Catanzaro invece spazio a Scognamiglio sulla fascia difensiva pronto a mettere cross in mezzo per la testa di Iemmello che svetta ancora con la maglia calabrese. Attenzione anche alle incursioni dal centrocampo di Pompetti.

EMPOLI CATANZARO, LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Infine osserviamo le quote della diretta di Empoli Catanzaro, supportati dalla Snai: il segno 1 che decreterebbe la vittoria toscana è stato fissato a 2,1 mentre il suo opposto che invece è denominato con il simbolismo del 2 è fissato a 2,8. Un pareggio nei novanta minuti invece è a 3,