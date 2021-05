Video/ Cosenza Pescara (3-0): highlights e gol. Pesante KO per i delfini!

Il Cosenza supera per tre reti a zero un Pescara che sembra avviarsi verso la retrocessione in serie C, le reti sono state siglate da Tremolada, doppietta, e Carretta. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Il Cosenza la sblocca dopo appena sei minuti di gioco! Il gol arriva direttamente su punizione con un sinistro micidiale di Tremolada. Carretta! Arriva il raddoppio del Cosenza due minuti dopo! Lancio millimetrico per Carretta che alla seconda occasione trova il colpo grosso! Una partenza davvero micidiale quella della compagine calabrese. Odgaard prova a svegliare il Pescara, Falcone è però reattivo. Machin da fuori area non trova lo specchio. Tremolada! Arriva il tris del Cosenza che chiude la partita! Ancora con il sinistro sorprende Fiorillo e chiude la gara. Odgaard calcia a botta praticamente sicura, Falcone vola ed evita la marcatura. Carretta parte in contropiede e fallisce il poker. Valdifiori vede il suo tiro respinto da Falcone, Giannetti poi la mette incredibilmente sul fondo. Termina una prima frazione dominata dal Cosenza.

IL SECONDO TEMPO

Maistro calcia da fuori area, Falcone blocca senza particolari problemi. Rigore per il Pescara dopo il fallo di Ba su Giannetti. Sulla sfera si presenta Machin con Falcone che respinge! Il Pescara ha fallito la rete della bandiera. Quindici minuti alla fine con il Cosenza che sembra non crederci più. Pochi minuti alla fine, il Cosenza controlla la gara. Trotta prova a calare il poker, salva Fiorillo. Termina sul tre a zero una gara dominata dai calabresi con il Pescara che ha fallito la rete della bandiera con Machin che si è fatto respingere il rigore da Falcone. Con questa vittoria il Cosenza raggiunge quota 35 mentre il Pescara resta a 29 punti.

IL TABELLINO

Cosenza-Pescara 3-0

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Antzoulas, Idda, Legittimo; Corsi, Kone, Ba, Crecco; Tremolada; Carretta, Gliozzi. A disp.: Saracco, Matosevic, Antzoulas, Schiavi, Tiritiello, Bouah, Kone, Vera, Sacko, Trotta, Bahlouli, Sueva. All. Occhiuzzi.

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Sorensen, Guth, Scognamiglio, Bellanova, Masciangelo; Rigoni, Valdifiori, Machìn; Odgaard, Giannetti. A disp.: Radaelli, Maistro, Volta, Bocchetti, Nzita, Dessena, Tabanelli, Capone, Galano, Vokic, D’Aloia, Ceter. All. Grassadonia.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Reti: Tremolada 6′ pt e 31′ pt, Carretta 8′ pt

Recupero: 3′ pt, 4′ st

