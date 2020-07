Diretta Entella Pisa/ Streaming video DAZN: liguri favoriti in casa (Serie B)

Entella Pisa, diretta dall’arbitro Illuzzi, lunedì 13 luglio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una delle sfide in programma nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Match che rappresenterà probabilmente un crocevia decisivo per le rispettive ambizioni delle due squadre. L’ultimo pari di Castellammare di Stabia non è servito molto all’Entella nella rincorsa verso i play off, e i liguri devono ora considerare che, in una classifica del campionato cadetto molto schiacciata, la zona play out è lontana solo 4 punti e sarà dunque importante non farsi risucchiare indietro. Il Pisa dalla sua nonostante una prestazione convincente e diverse occasioni da gol sprecate non è riuscito a far punti a Trieste in casa del Pordenone e si trova ora a -1 dalla zona play off: se i toscani vorranno partecipare davvero alla post season dovranno evitare di sprecare punti come accaduto in alcune partite post-lockdown, come quella col Pordenone ma anche quella casalinga contro il Pescara.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Pisa non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PISA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo nel match tra Entella e Pisa, in programma lunedì 13 luglio 2020 presso lo stadio Comunale di Chiavari. I liguri padroni di casa, guidati in panchina da mister Roberto Boscaglia, dovrebbero scegliere un 4-3-1-2 come modulo di partenza e questo undici titolare schierato in campo:Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sala; Settembrini, Paolucci, Mazzitelli; Schenetti; De Luca, Morra. Il Pisa allenato da Luca D’Angelo dovrebbe rispondere schierato dal 1′ con un 4-3-1-2: Gori; Belli, Varnier, Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Marin; Soddimo; Marconi, Vido.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Entella Pisa. Il favore sembra essere tutto per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Pisa (segno 2) varrebbe 3,30 volte la posta in palio.



