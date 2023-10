Diretta Empoli Frosinone Primavera/ Risultato live, streaming video: Toscani per confermarsi (1 ottobre 2023)

Empoli Frosinone, in diretta domenica 1 ottobre 2023 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Toscani che hanno confermato la loro solidità ritrovata nell’ultimo pareggio contro l’Atalanta, arrivato dopo due vittorie consecutive contro Roma (seppur a tavolino) e Juventus che hanno rilanciato in classifica la formazione allenata da Birindelli.

Il Frosinone è ancora a secco di punti in campionato, sconfitto nell’ultimo incontro interno contro l’Inter, ma in Coppa Italia ha lanciato un segnale di ripresa vincendo in goleada contro il Crotone, un 6-0 che il tecnico Gregucci spera possa essere il preludio di una riscossa in campionato. Il Frosinone ha incassato però una pesante cinquina anche nell’ultimo precedente disputato sul campo dell’Empoli, 5-0 in favore dei toscani il 7 aprile 2023.

DIRETTA EMPOLI FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Frosinone Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Empoli Frosinone Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FROSINONE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Frosinone Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Alessandro Birindelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Seghetti; Barsi, Corona, Stassin, Ignacchiti; Indragoli, Kaczmarski, Mannelli; Vallarelli, Bucancil, Barsotti. Risponderà il Frosinone allenato da Angelo Adamo Gregucci con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Romano T.; Stefanelli, Macej, Kamensek, Severino, Voncina, Milazzo, Mezsargs, Ferizaj, Boccia, Cisse.

EMPOLI FROSINONE PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Frosinone Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











