Diretta/ Empoli Frosinone Primavera (risultato 1-0) video streaming tv: Nabian!

DIRETTA EMPOLI FROSINONE PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): LA SBLOCCA NABIAN!

Inizia il match tra Empoli e Frosinone valido per il campionato primavera. Seck per Boli che mette al centro, nessun compagno di squadra pronto per la deviazione. Ottimo inizio dell’Empoli che attacca a caccia del gol. Nabian! Empoli in vantaggio! Ignacchiti recupera la sfera al limite dell’area, imbeccata per Nabian che supera Palmisani e porta in vantaggio i toscani. Altra occasione in mezzo per Nabian che questa volta colpisce male di testa. Siamo intanto giunti alla mezzora di gioco, padroni di casa avanti meritatamente. (agg. Umberto Tessier)

EMPOLI FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Frosinone Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

SI GIOCA

Tutto è pronto per dare il via alla diretta di Empoli Frosinone Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo incontro? L’Empoli Primavera è reduce da due vittorie e altrettante sconfitta nelle ultime quattro giornate, più in generale la classifica è discreta per i giovani toscani, dal momento che ci parla di 36 punti totali, frutto di nove vittorie, altrettanti pareggi e sette sconfitte fino a questo momento, anche se la differenza reti dell’Empoli è pari a zero, grazie ai 31 gol segnati a fronte dello stesso numero evidentemente di quelli subiti.

Il Frosinone Primavera arriva invece da una sconfitta che ha spezzato una serie di ben quattro vittorie consecutive, ma resta una rivelazione di questo campionato. I ciociari infatti hanno 45 punti in classifica, i numeri dopo le prime venticinque giornate ci parlano di tredici vittorie, sei pareggi e altrettante sconfitte, con 42 gol segnati e 30 invece subiti, quindi una differenza reti che resta largamente positiva (+12) per il Frosinone. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Empoli Frosinone Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OSPITI FAVORITI!

Empoli Frosinone Primavera, in diretta venerdì 7 aprile 2023 alle ore 16.00 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1. Ciociari scottati dall’ultima clamorosa sconfitta subita in casa contro il Cesena, già rassegnato alla retrocessione eppure vincente col punteggio di 2-3 a Ferentino. Un passo falso per il Frosinone nella rincorsa al primo posto in classifica, con il Lecce capolista ora lontano 7 lunghezze.

Battuta d’arreso anche per l’Empoli nell’ultima giornata di campionato, con i toscani battuti 2-0 proprio dal Lecce primo in classifica, con gli azzurri che restano a metà classifica a 6 lunghezze di distanza dalla zona play off. All’andata la sfida tra le due compagini in casa del Frosinone si è risolta con un pareggio col punteggio di 1-1, al vantaggio toscano di Seck i ciociari hanno risposto con un gol di Condello.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FROSINONE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Frosinone Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Antonio Buscé schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stubljar, Marianucci, Degli Innocenti, Stassin, Boli, Ignacchiti, Renzi, Angori, Kaczmarski, Ekong, Bucancil. Risponderà il Frosinone allenato da Giorgio Gorgone con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Palmisani, Pahic, Maestrelli, Maura, Ferrieri; Errico, Peres, Cangianiello; Afi, Selvini, Condello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI FROSINONE PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Frosinone Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











