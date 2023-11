DIRETTA/ Fiorentina Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (12 novembre 2023)

DIRETTA FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta di Fiorentina Empoli Primavera che cosa ci dirà? Proviamo ad immaginarlo sulla carta analizzando le statistiche nella prima parte del campionato Primavera 1 delle due formazioni che fra poco daranno vita al derby toscano. La Fiorentina Primavera dopo le prime nove giornate è una delusione, perché ha raccolto solamente 6 punti in classifica, maturati tramite una sola vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte, mentre la differenza reti dei giovani viola in campionato è evidentemente negativa (-7), frutto di appena sette gol segnati a fronte dei quattordici invece al passivo.

L’Empoli Primavera fa decisamente meglio, perché vanta ben 16 punti in classifica, che sono stati frutto di quattro vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta nelle prime nove giornate di campionato, un rendimento certamente positivo come dimostra pure il valore della differenza reti, che è pari a +7 perché i gol segnati dall’Empoli sono diciassette mentre quelli subiti sono solo dieci. Adesso però le statistiche hanno importanza molto relativa, perché si impone l’attualità: parola al campo, finalmente la diretta di Fiorentina Empoli Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Empoli Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Fiorentina Empoli Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA SU SOLOCALCIO

FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA: DERBY TOSCANO!

Fiorentina Empoli Primavera, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 13.00 presso il Viola Park di Bagno a Ripoli sarà una sfida valida per la decima giornata del campionato Primavera 1. Derby toscano con i Viola che continuano ad attraversare un momento di difficoltà, dopo due sconfitte consecutive i Viola sono riusciti almeno a tornare a muovere la classifica con un pareggio casalingo contro il Verona.

L’Empoli è più avanti in classifica e ha riagganciato la zona play off grazie all’importante vittoria in casa contro il Milan primo della classe, successo arrivato dopo tre pareggi consecutivi. Molto solida la formazione azzurra che finora ha subito solo una sconfitta nelle prime 9 partite di campionato. Il 26 agosto 2022 la Fiorentina ha vinto col punteggio di 1-0 l’ultimo precedente casalingo nel campionato Primavera contro l’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Empoli Primavera, match che andrà in scena al Viola Park di Bagno a Ripoli. Per la Fiorentina, Daniele Galloppa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinelli, Kouadio, Vitolo, Sadotti, Scuderi, Elia, Vigiani, Ievoli, Sene, Magalhaes, Presta. Risponderà l’Empoli allenato da Alessandro Birindelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Seghetti; Gaj, Mannelli, Stassin, Vallarelli; Indragoli, Kaczmarski, De Ferdinando; Barsotti, Nabian, Sodero.

FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Empoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











