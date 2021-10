DIRETTA/ Empoli Inter Primavera video streaming tv: negli ultimi anni è una classica

DIRETTA EMPOLI INTER PRIMAVERA: TESTA A TESTA

La diretta di Empoli Inter Primavera ci offrirà una partita con una eccellente tradizione. Dal febbraio 2008 ad oggi si contano infatti ben dieci precedenti confronti in partite ufficiali, con un bilancio globalmente favorevole all’Inter Primavera, che vanta infatti cinque vittorie (tra cui un memorabile 6-1 il 10 novembre 2018) a fronte di due pareggi e tre vittorie per l’Empoli, che comunque si sa difendere molto bene e ha aperta una striscia di due successi consecutivi, entrambi maturati nello scorso mese di giugno.

Infatti, nel campionato 2020-2021 l’Inter era andata a vincere per 0-2 all’andata in casa dell’Empoli il 27 febbraio, ma poi i toscani hanno restituito lo scherzo vincendo per 2-3 in casa dell’Inter il 5 giugno e soprattutto si sono imposti nella semifinale playoff scudetto giocata il 27 giugno e terminata con il successo per 3-2 ai tempi supplementari dell’Empoli Primavera che avrebbe poi vinto lo scudetto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EMPOLI INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Inter Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

EMPOLI INTER PRIMAVERA: SFIDA COMBATTUTA

Empoli Inter primavera, in diretta sabato 16 ottobre 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Monteboro, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Scontro ad alta quota tra i campioni d’Italia in carica e i nerazzurri, appaiati in classifica a quota 7 punti. Dopo la falsa partenza con un punto conquistato contro due neopromosse, Verona e Pescara, l‘Empoli primavera ha preso il passo giusto ottenendo due vittorie consecutive in campionato contro Spal e Torino e partendo nel migliore dei modi anche nella UEFA Youth League, battendo 1-2 in trasferta gli sloveni del Domzale.

Anche l‘Inter primavera è arrivata alla sosta con una vittoria in Youth League, andando a vincere sul campo dello Shakhtar Donetsk. Un acuto internazionale che serviva ai nerazzurri dopo il ko contro la Juventus in casa, nell’ultimo impegno prima della pausa in campionato. Per i nerazzurri era stato il primo passo falso stagionale, tra le prime 6 in classifica l’Inter ha la peggiore difesa e questo è sicuramente un aspetto da correggere in vista delle prossime sfide e della rincorsa alle battistrada in classifica, che al momento sono la Roma e il Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Inter Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Monteboro. Per l’Empoli, Antonio Buscè schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Biagini; Degl’Innocenti, Rizza, Pezzola, Boli; Fazzini, Conassi, Evangelisti; Villa, Ekong, Baldanzi. Risponderà l’Inter allenata da Christian Chivu con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Botis; Zanotti, Carboni, Hoti, Fontanarosa; Grygar, Casadei, Fabbian; Iliev, Jurgens, Abiuso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Monteboro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.



