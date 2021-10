DIRETTA EMPOLI INTER/ Video streaming tv: l’arbitro sarà Daniele Chiffi

DIRETTA EMPOLI INTER: L’ARBITRO

Empoli Inter questa sera sarà diretta dall’arbitro di Padova Daniele Chiffi, che pure per l’occasione sarà accompagnato agli assistenti Valeriani e Mastrodonato, con Di Martino in qualità di quarto uomo: Valeri e Galetto saranno alle postazioni Var. Fissando dunque la nostra attenzione sul primo direttore di gara, scopriamo anche che questo in stagione ha già messo da parte ben 4 direzioni, di cui pure tre per il primo campionato nazionale: nel complesso comunque Chiffi ha messo a tabella 21 cartellini gialli e un solo calcio di rigore concesso.

Possiamo anche aggiungere che nella sua lunga carriera Chiffi ha messo da parte ben sette precedenti con l’Empoli, pure però diretto l’ultima volta nella stagione 2018-19 di Serie A: 5 i testa a testa tra l’arbitro e l’Inter, di cui gli ultimi tre risalenti al primo campionato 2020-21. (agg Michela Colombo)

DIRETTA EMPOLI INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Inter verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, riservata ai clienti che potranno dunque seguirla anche in mobilità grazie all’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi; inoltre l’altro modo per assistere al match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento a DAZN, broadcaster ufficiale della Serie A che permetterà ai suoi abbonati la visione in diretta streaming video, con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv dotata di connessione a internet.

EMPOLI INTER: INZAGHI VUOLE TORNARE A VINCERE!

Empoli Inter, partita diretta dal signor Danilo Chiffi, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 27 ottobre: allo stadio Castellani i nerazzurri, nella 10^ giornata di Serie A 2021-2022, vanno a caccia di riscatto dopo il beffardo pareggio subito dalla Juventus nell’ultimo turno. Sarà un’occasione utile anche per provare a riprendersi una vittoria che manca da due giornate, perchè ancora prima i campioni in carica avevano perso contro la Lazio; dunque per Simone Inzaghi si tratta di rimanere agganciato al treno scudetto e non far allontanare troppo Napoli e Milan, per questo stasera non può sbagliare.

L’Empoli è peraltro squadra che viaggia meglio in trasferta, come ha dimostrato battendo la Salernitana all’Arechi: una vittoria che ha permesso ad Aurelio Andreazzoli di respirare e allontanare sensibilmente la zona retrocessione, ma naturalmente c’è ancora da macinare chilometri per centrare l’obiettivo. Intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Empoli Inter; aspettando che si giochi possiamo fare qualche rapida analisi sulle scelte che i due allenatori opereranno, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER

Andreazzoli potrebbe riproporre Bajrami sulla trequarti in Empoli Inter, dopo qualche panchina: rischia Liam Henderson anche perchè a centrocampo i due interni dovrebbero essere Haas e Bandinelli, con Samuele Ricci che giocherebbe in cabina di regia. In difesa invece, davanti a Vicario, dovremmo vedere Ismajli e Tonelli al centro con Stojanovic come sempre a destra e Marchizza che si allarga a sinistra; Pinamonti e Federico Di Francesco restano favoriti su Cutrone in attacco, anche se l’ex Milan si è sbloccato proprio nell’ultimo turno.

Nell’Inter gli acciacchi di Perisic e Arturo Vidal dovrebbero portare Inzaghi a puntare su Federico Dimarco e Vecino, che giocherebbe per far rifiatare Calhanoglu ed è favorito su Gagliardini; imprescindibili Barella e Brozovic, a destra Dumfries è in vantaggio su Darmian. Davanti ad Handanovic si dovrebbero disporre come sempre Skrinar, De Vrij e Alessandro Bastoni; davanti spera come al solito Joaquin Correa, ma la sensazione forte è che Inzaghi sia propenso a puntare ancora su Dzeko e Lautaro Martinez sapendo che questa è una partita che l’Inter deve vincere.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Empoli Inter, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 5,75 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,75 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 1,50 volte l’importo investito.



