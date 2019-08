Diretta Empoli Juve Stabia/ Streaming video DAZN: scontro impari? (Serie B)

Empoli Juve Stabia, in diretta dallo stadio Castellani, si gioca alle ore 18:00 di domenica 25 agosto e rappresenta il primo posticipo nella prima giornata di Serie B 2019-2020. Fino a pochi mesi fa c’erano due categorie di differenza tra queste due squadre: i toscani hanno sfiorato la grande impresa della salvezza ma si sono dovuti arrendere per questione di dettagli, e hanno scelto di ripartire dal giovane allenatore Cristian Bucchi che ha già maturato esperienza nel campionato cadetto. Le Vespe invece hanno dominato in lungo e in largo il girone C della Serie C, prendendosi la promozione in anticipo: la conferma di Fabio Caserta è parsa scontata, ma adesso il tecnico ha una sfida decisamente più complicata perchè dovrà provare a salvare la squadra campana. Aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso in campo per Empoli Juve Stabia, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero farle giocare studiando in maniera più ravvicinata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Juve Stabia non sarà disponibile sui canali tradizionali: ancora una volta il campionato di Serie B è esclusiva della piattaforma DAZN, salvo casi specifici legati agli anticipi. Gli abbonati potranno allora seguire le immagini della partita in diretta streaming video attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, installare l’applicazione direttamente sul televisore, a patto che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVE STABIA

E’ possibile che in Empoli Juve Stabia i toscani siano schierati con una squadra molto simile a quella che ha battuto il Pescara in Coppa Italia: davanti a Brignoli, per ora favorito su Provedel, agiscono Maietta e Nikolaou che deve vincere la concorrenza di Simone Romagnoli, poi Veseli e Antonelli sugli esterni mentre a centrocampo dovrebbe esserci la regia di Stulac, con Dezi e Bandinelli che sono in vantaggio sul giovane Frattesi. Davanti, Laribi pare destinato a giocare come trequartista: appoggerà la coppia formata da Leonardo Mancuso (19 gol lo scorso anno, con il Delfino) e La Gumina, Moreo è una riserva di lusso. La Juve Stabia, già sconfitta dall’Imolese in coppa, affronta l’esordio con il 4-3-3: Branduani tra i pali, Mezavilla e Troest esperti centrali di una difesa completata da Izco e Pasquale Fazio. A centrocampo Davide Di Gennaro cerca spazio come playmaker, ai lati si schierano Addae e Carlini mentre nel tridente potrebbero trovare posto Melara e Elia come esterni, con Alessandro Rossi favorito su Sorrentino per il ruolo di centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i toscani a partire favoriti nel pronostico di Empoli Juve Stabia: l’agenzia di scommesse Snai ha fornito un quadro nel quale il segno 1 per la vittoria interna vale 1,55 volte la somma messa sul piatto, contro il segno 2 per il successo delle Vespe che vi farebbe guadagnare 6,75 volte quanto investito con questo bookmaker. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,75 la cifra che avrete deciso di puntare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA