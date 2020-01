Diretta Empoli Juventus Primavera/ Streaming video e tv: scontro per i play off

Empoli Juventus primavera, in diretta dal Centro Sportivo Monteboro di Empoli, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. I toscani continuano a far bene tra le rivelazioni di questo campionato Primavera, e con l‘ultimo 3-2 interno al Chievo si sono portati da soli all’ottavo posto in classifica, lontani 5 lunghezze dalla zona play out e a -4 dalla zona play off, confermando una tradizione sempre sontuosa per il piccolo club toscano nel settore giovanile. Cresce anche la Juventus primavera che con il 2-1 inflitto alla Fiorentina ha messo in fila la sua terza vittoria consecutiva in campionato, agganciando al terzo posto in classifica e dimenticando la crisi di inizio stagione che aveva portato i bianconeri lontano dalle posizioni che valgono i play off.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Juventus Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS PRIMAVERA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Empoli Juventus primavera, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 13.00, per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1? Proviamo a rispondere ipotizzando che l’Empoli allenato da Buscè sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Meli; Donati, Matteucci, Viti, Adamoli; Sidibe, Asllani, Belardinelli; Zelenkovs; Cannavò, Merola. Risponderà la Juventus guidata in panchina da Lamberto Zauli con un 4-3-1-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Israel; Bandeira, Dragusin, Vlasenko, Anzolin; Ranocchia, Leone, Ahamada; Tongya; Moreno, Da Graca.



