Diretta Empoli Juventus Primavera/ Streaming video tv: Toscani a caccia di riscatto

Empoli Juventus primavera, diretta dall’arbitro Matteo Centi è la partita in programma oggi venerdi 25 settembre 2020 e valida per la seconda giornata del campionato giovanile: fischio d’inizio fissato per le ore 15,00. Si apre dunque il secondo turno del primo campionato primavera e ad attenderci c’è il big match tra Empoli e Juventus primavera, sfida che si annuncia certo ricca di spettacolo. Dopo tutto in terra toscana sono pronti a dare battaglia due squadre che pur registrando grandi ambizioni per questa nuova stagione 2020-21 pure non hanno certo cominciato col piede giusto. Nella prima giornata infatti la squadra azzurra di Mister Buscè, pur dopo importante battaglia alla fine ha dovuto arrendersi sotto i colpi del Sassuolo, vincente tra le mura di casa col risultato di 3-2. Faticosissima pure la prima giornata per la Juventus Primavera, da quest’anno affidata ad Andrea Bonatti: la formazione giovanile della Vecchia Signora se l’è infatti vista con l’Atalanta (a cui questa estate è andato il quarto titolo italiano), contro la quale non è riuscita ad andare oltre al pareggio per 1-1. Oggi però entrambe le squadre vogliono qualcosa di più: la diretta tra Empoli e Juventus primavera sarà sfida davvero da non perdersi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Juventus Primavera è affidata a Sportitalia, che dunque potrà essere seguita da tutti gli appassionati attraverso il digitale terrestre, sul canale 60. In alternativa, e in assenza di un televisore, sarà la stessa emittente a fornire il servizio di diretta streaming video, e allora in questo caso basterà visitare il sito www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS PRIMAVERA

Alla vigilia della diretta tra Empoli e Juventus primavera, non ci pare ancora facile fissare con certezza le probabili formazioni del match: siamo solo alla seconda giornata e pure entrambe le rose non sono ancora al top della condizione. Pur volendo provare a individuare alcuni protagonisti della partita, ecco che nel 4-3-1-2 di Buscè di certo oggi pomeriggio non mancheranno Lipari e Ekong in attacco, probabilmente con il sostegno di Baldanzi sulla tre quarti. Punto fermo in cabina di regia sarà Asllani, mentre in difesa , davanti al numero 1 Hvalic non mancheranno Riccioni, Donati, Fradella e Pezzola. Per la Juventus primavera invece ci sarà spazio al 4-5-1 già visto contro l’Atalanta solo pochi giorni fa. Bonatti si affiderà senza dubbio a Garofani ta i pali, mentre in difesa troveremo pronti dal primo minuto Ntenda, Riccio, De Winter e Leo. In avanti Tongya sarà cardine del gioco bianconero: Petrelli sarà l’unica punta titolare.

