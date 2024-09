DIRETTA JUVENTUS ROMA, THIAGO MOTTA CONTRO DE ROSSI

È senza dubbio tra le partite più attese di tutto il weekend: La diretta Juventus Roma, in programma domenica 1 settembre alle ore 20:45, rappresenta una delle sfide con più storia del nostro calcio tra Serie A e Coppa Italia.

I bianconeri di Thiago Motta, dopo un precampionato con qualche passo falso di troppo tra Norimberga, Brest e Atletico Madrid, ha sovvertito il trend negativo andando a vincere 3-0 sia contro il Como in casa che col Verona in trasferta.

La Roma invece non ha avuto un avvio felice e per Daniele de Rossi è già ora di un test molto complicato in questa Serie A. Tutto nasce dallo 0-0 col Cagliari, ma sicuramente il momento peggiore è stato il 2-1 casalingo incassato dall’Empoli.

DOVE VEDERE LA DIRETTA JUVENTUS ROMA, STREAMING VIDEO

Buone notizie per la diretta Juventus Roma. Infatti, la gara potrà essere vista su Sky così come su Dazn essendo in co-esclusiva.

A questo punto è facile anche indirizzarvi circa la diretta streaming che si potrà vedere scaricando l’app di una delle due emittenti.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

Eccoci al consueto sguardo alle probabili formazioni della diretta Juventus Roma. I bianconeri scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Di Gregorio, difeso da Savona, Gatti, Bremer e l’ex Verona Cabal. In Douglas Luiz e Locatelli mentre Nico Gonzalez, Yildiz e Mbangula gireranno dietro a Vlahovic.

Replica la Roma con il modulo 4-3-2-1. In porta Svilar, pacchetto arretrato con Celik, Mancini, Ndicka e Angelino. A centrocampo Pellegrini con l’ex Paredes e Cristante. A proposito di passati bianconeri, anche Soulé e Dybala con davanti Dovbyk.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS ROMA

Ora è il momento di osservare quelle che sono le quote per le scommesse sulla diretta Juventus Roma. Partiamo dalla squadra favorita ovvero i bianconeri, dati a 1.75. Il successo dei capitolini è offerto a 5.05 mentre la X è quotato 3.60.

Ora vediamo ciò che riguarda le reti: l’Over 2.5 lo possiamo trovare a 2.05 mentre l’Under alla stessa soglia a 1.82. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.