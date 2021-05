Diretta Genoa Empoli primavera/ Streaming video tv: Buscè punta ai play off

DIRETTA GENOA EMPOLI PRIMAVERA: PUNTI PREZIOSI IN CHIAVE PLAY OFF

Genoa Empoli primavera, diretta dall’arbitro Giuseppe Collu è la partita in programma oggi, domenica 16 maggio 2021, valida nella 23^ giornata del campionato giovanile: fischio d’inizio previsto per le ore 10.30. E’ sfida davvero bollente quella che ci attende oggi in terra ligure: con la diretta tra Genoa e Empoli primavera, ecco che avremo in campo due club alla disperata ricerca di punti che possano confermati entro la zona play off della graduatoria del campionato.

Lista alla mano vediamo infatti che i toscani, nonostante lo scivolone occorso solo pochi giorni fa contro l’Atalanta, rimangono fermi al settimo gradino con solo due punti da recuperare sugli estensi, che li sovrastano appena. A due lunghezze dagli azzurri, ecco poi i grifoni di Chiappino, pronti ad fare un decisivo passo avanti. I rossoblu dopo tutto, dopo ben tre pareggi di fila sono tornati a vincere solo settimana scorsa contro la Fiorentina e certo non hanno intenzione di fermarsi qui. Serve dare il massimo per raggiungere almeno il tabellone dei play off e ormai il tempo comincia a scarseggiare.

DIRETTA GENOA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Empoli Primavera sarà come di consueto trasmessa da Sportitalia, casa del campionato Primavera 1, per l’esattezza sul canale numero 60 del telecomando, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile a tutti tramite la app di Sportitalia oppure il sito Internet www.sportitalia.com

DIRETTA GENOA EMPOLI PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Generalmente in buone condizioni e impazienti di far bottino pieno, ecco che per le probabili formazioni della diretta tra Genoa e Empoli primavera ci attendiamo solo i migliori giocatori in campo questa mattina. Partendo dal 4-2-3-1 di Mister Chiappino per il Genoa primavera, ecco che quest’oggi non dovrebbero mancare Boci, Serpe, Mercandelli e Dellepiane dal primo minuto. A centrocampo i liguri si affideranno invece al duo Sadiku-Cenci, con Besaggio avanzato sulla trequarti: irrinunciabile poi Conti in prima punta, con Kallon e Boli al fianco. Spazio al 4-3-1-2 per l’11 di Buscè, che per lo schieramento dell’Empoli primavera, punterà ancora tutto sul duo in attacco firmato da Klimavicus e Lipari, con Baldanzi alle loro spalle. In mediana si faranno avanti dal primo minuto tra i toscani Belardinelli, Asllani e Degli Innocenti, mentre in difesa ecco pronti Rizza, Pezzola, Siniega e Donati.

