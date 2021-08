Diretta Empoli Lazio/ Streaming video DAZN: Sarri torna al Castellani (Serie A)

DIRETTA EMPOLI LAZIO: TRASFERTA OSTICA PER SARRI

Empoli Lazio, in diretta dallo stadio Castellani alle ore 20:45 di sabato 21 agosto, si gioca per la prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022: ci siamo, finalmente riprende il torneo nazionale e abbiamo subito una sfida affascinante, perché Maurizio Sarri in estate ha firmato per i biancocelesti (dopo aver vinto lo scudetto con la Juventus, senza evitare l’esonero) e va a giocare sul campo della squadra che 6 anni fa aveva riportato in Serie A, per poi condurla ad una salvezza brillante.

Nel frattempo l’Empoli ha nuovamente conosciuto la cadetteria ma, grazie alla straordinaria cavalcata di Alessio Dionisi, è tornata al piano di sopra; tuttavia ha cambiato allenatore, affidandosi ancora ad Aurelio Andreazzoli. Obiettivo salvezza, magari senza patemi; la Lazio invece punta una posizione in Champions League, intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Empoli Lazio ma intanto, aspettando che si giochi, proviamo anche a fare un’analisi circa le probabili formazioni della partita.

DIRETTA EMPOLI LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Lazio è su DAZN: la grande novità della stagione di Serie A riguarda la trasmissione delle partite, che per il 2021-2022 sono state affidate integralmente alla piattaforma riservata agli abbonati. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, l’anticipo del sabato fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI LAZIO

Entrambe le rose non hanno defezioni, dunque per Empoli Lazio totale libertà di scelta per i due allenatori: Andreazzoli dovrebbe partire con un 4-3-1-2 nel quale Bajrami agisce alle spalle di Leonardo Mancuso e La Mantia (ma cerca spazio Cutrone, ovviamente), mentre il vertice basso del rombo dovrebbe essere Stulac accoppiato a Samuele Ricci e Zurkowski, che deve vincere la concorrenza di Haas. Vicario sarà protetto da Simone Romagnoli e Marchizza – o Ismajli – poi Stojanovic e Parisi sugli esterni a completare il reparto arretrato.

Un solo dubbio nel 4-3-3 di Sarri: il partner di Acerbi, che uscirà dal ballottaggio tra Radu e Luiz Felipe. Per il resto, tutto fatto: Strakosha torna titolare, Manuel Lazzari e Hysaj i due terzini con un centrocampo “vecchio stampo”, ovvero Lucas Leiva perno centrale e due mezzali in Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Davanti, il cavallo di ritorno Felipe Anderson giocherà esterno destro con facoltà di accentrarsi, sfruttando i movimenti di Immobile e le zingarate di Joaquin Correa, che potrebbe sempre partire entro la chiusura del calciomercato.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per un pronostico su Empoli Lazio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,25 volte quanto puntato, per contro siamo a un valore di 1,80 per il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite. Il pareggio, eventualità regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,70 volte l’importo investito con questo bookmaker.



