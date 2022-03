Diretta Empoli Lecce Primavera/ Streaming video tv: è sfida salvezza

DIRETTA EMPOLI LECCE PRIMAVERA: E’ SFIDA SALVEZZA

Empoli Lecce Primavera, in diretta domenica 20 marzo alle ore 13:00, è valida per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. Gli azzurri sono reduci dal pareggio in trasferta conseguito sul campo del Napoli, partita terminata con il punteggio di 2-2. La squadra allenata da Antonio Buscè si trova a ridosso della zona playout, occupando la quattordicesima posizione con 29 punti, 2 lunghezze in più rispetto a Verona e Lecce.

Il Lecce arriva alla gara di Empoli, dopo la vittoria casalinga conquistata contro il Sassuolo, partita in cui si sono imposti con il punteggio di 2-1. La squadra allenata da Vito Grieco sta vivendo un buon periodo di forma, infatti negli ultimi quattro turni ha conquistato tre vittorie, perdendo contro il Milan. I salentini, occupando la sedicesima posizione con 27 punti, sono in lotta per la salvezza, e con un successo supererebbero in classifica l’Empoli. La gara di andata è terminata con un pareggio a reti bianche.

DIRETTA EMPOLI LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Lecce Primavera sarà disponibile in chiaro su SI SoloCalcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, trasmettendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI LECCE PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Empoli Lecce Primavera, le quali si affronteranno nella partita valevole per la ventunesima giornata del campionato Primavera 1. Il tecnico azzurro, Antonio Buscè, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-4-3. Ecco la probabile formazione titolare dell’Empoli per la sfida contro il Lecce: Biagini; Rizza, Rossi, Boli, Dragoner; Fazzini, Degl’Innocenti, Evangelisti; Baldanzi, Lozza, Kaczmarski.

Vito Grieco, tecnico del Lecce, dovrebbe rispondere schierando la sua formazione con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione salentina, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta di Empoli: Samooja; Nizet, Hasic, Salomaa, Vulturar; Johannsson, Pascalau, Carrozzo; Daka, Scialanga, Lemmens.











