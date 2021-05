Diretta/ Empoli Lecce, streaming video DAZN: tra festa e futuro (Serie B)

DIRETTA EMPOLI LECCE: TOSCANI PRONTI A FAR FESTA

Empoli Lecce, in diretta lunedì 10 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. La festa dell’Empoli chiuderà un campionato che vedrà il club toscano insignito del trofeo “Ali della Vittoria”, come vincitore del campionato cadetto. Un primo posto meritato che riporta gli azzurri nella massima serie dopo due stagioni e col tecnico Dionisi confermato dal presidente Corsi, pronto a misurarsi con la massima serie in un’ascesa partita dall’Imolese e dall’ottimo campionato disputato a Venezia nella scorsa stagione.

Il Lecce invece gioca già proiettato al futuro, ai play off da disputare da quarti in classifica, saltando il primo turno ma dietro il Monza, salvo harakiri dei brianzoli contro il Brescia. La squadra di Corini sarà sicuramente presa in grande considerazione dai pronostici negli spareggi, ma dovrà gestire la delusione per una promozione diretta che pareva a portata di mano nelle scorse settimane e che invece è sfumata soprattutto con gli ultimi risultati negativi allo stadio Via del Mare, con un solo punto ottenuto nelle sfide contro Spal, Cittadella e Reggina.

DIRETTA EMPOLI LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Empoli Lecce, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI LECCE

Le probabili formazioni della sfida tra Empoli e Lecce allo stadio Pier Cesare Tombolato. I padroni di casa allenati da Alessio Dionisi scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Furlam, Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Terzic; Ricci, Stulac, Bandinelli, Bajrami, Olivieri, Moreo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Eugenio Corini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Gabriel; Maggio, Meccariello, Lucioni, Gallo; Majer, Hjulmand, Bjorkrengen; Henderson; Coda, Stepinski.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Empoli e Lecce, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 2.10 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.25 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.35 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



