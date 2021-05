Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (36^ giornata)

RISULTATI SERIE B: TURNO INFRASETTIMANALE, C’È MONZA LECCE!

I risultati Serie B saranno protagonisti anche oggi, martedì 4 maggio 2021, perché sarà un finale di campionato a tappe forzate per la cadetteria dopo le due settimane di stop forzato causato dal Coronavirus. Per chiudere playoff e playout entro la fine di maggio si deve marciare a ritmi altissimi: le ultime quattro giornate sono racchiuse in appena dieci giorni, la speranza naturalmente è che non ci siano imprevisti, la certezza è che ci si giocherà tutto nello spazio di pochi giorni e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Lo abbiamo già capito sabato pomeriggio, quando alla ripartenza del campionato cadetto hanno perso contemporaneamente le prime tre della classifica di Serie B, rimescolando le carte per la lotta promozione – Empoli escluso, che si può permettere serenamente di perdere se anche le inseguitrici fanno altrettanto, infatti oggi potrebbe essere il giorno della matematica certezza della promozione della capolista, se l’Empoli manterrà l’attuale vantaggio di sette punti sulla terza in classifica, mentre in fondo già sabato avevamo avuto la retrocessione della Virtus Entella.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: TUTTE LE PARTITE

I risultati Serie B ci riserveranno dunque un martedì pomeriggio ricchissimo. Le partite in contemporanea danno il profumo di un altro calcio, anche se la conseguenza di questo nuovo calendario così compresso è che le ultime tre giornate della stagione regolare si giocheranno tutte in pomeriggi di giorni lavorativi (oggi, venerdì e lunedì prossimo), non proprio l’ideale per la maggior parte dei tifosi, che già non possono andare allo stadio. Tutto questo premesso, però, adesso è naturalmente giunto il momento di elencare le dieci partite in programma oggi in Serie B, tutte appunto con fischio d’inizio fissato alle ore 14.00: Chievo Cremonese, Cittadella Entella, Empoli Cosenza, Monza Lecce, Pescara Reggiana, Pisa Venezia, Pordenone Salernitana, Reggina Ascoli, Spal Frosinone e Vicenza Brescia. Lotta per la promozione diretta oppure per i playoff o naturalmente per la salvezza, che sia immediata oppure tramite i playoff: in tutte le partite ci sarà in palio qualcosa di significativo, speriamo che le emozioni in campo siano all’altezza delle aspettative.

RISULTATI SERIE B, 36^ GIORNATA

Ore 14.00

Chievo Cremonese

Cittadella Entella

Empoli Cosenza

Monza Lecce

Pescara Reggiana

Pisa Venezia

Pordenone Salernitana

Reggina Ascoli

Spal Frosinone

Vicenza Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 67

Lecce 61

Salernitana 60

Monza 58

Venezia 56

Cittadella 53

Spal 50

Chievo 49

Reggina 48

Brescia 47

Cremonese, Pisa, Vicenza 44

Frosinone 43

Pordenone 41

Ascoli 40

Cosenza 35

Reggiana 34

Pescara 29

Entella 23



