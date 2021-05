Diretta Empoli Milan Primavera/ Streaming video tv: obiettivi comuni

DIRETTA EMPOLI MILAN PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA!

Empoli Milan Primavera, in diretta alle ore 10.30 di questa mattina, domenica 2 maggio 2021, si gioca per la 21^ giornata del campionato Primavera 1, che entra finalmente nell’ultimo terzo del proprio sofferto cammino cominciato a settembre dell’anno scorso. Per quanto riguarda la diretta di Empoli Milan Primavera, possiamo ricordare che i toscani arrivano dalla partita di recupero giocata mercoledì mattina contro il Torino, che l’Empoli ha vinto con un magnifico 0-4 esterno, proiettando i toscani a quota 29 punti e tra l’altro con due partita ancora da recuperare, dunque l’Empoli è ottimo protagonista del campionato.

Il Milan Primavera invece nella scorsa giornata aveva ottenuto un pareggio per 1-1 sul campo del Sassuolo, che ha portato i rossoneri a quota 28 punti in classifica. Possiamo dunque notare che siamo nella stessa fascia della classifica, dove si insegue ancora un posto ai playoff per rendere più interessante l’ultima parte (ancora piuttosto lunga) del campionato: che cosa succederà in Empoli Milan Primavera?

DIRETTA EMPOLI MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Empoli Milan Primavera sarà come sempre garantita da Sportitalia, casa del campionato Primavera 1, in questo caso sul canale numero 60 del telecomando. Inoltre, tifosi ed appassionati di calcio giovanile avranno a disposizione pure la diretta streaming video, che sarà garantita dalla App di Sportitalia oppure sul sito Internet ufficiale dell’emittente www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN PRIMAVERA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Empoli Milan Primavera. I toscani padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un modulo 4-3-1-2 con Hvalic in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Donati, Viti, Pezzola e Cambiaso; a centrocampo il terzetto formato da Asllani, Belardinelli e Degli Innocenti; infine il reparto offensivo con Baldanzi trequartista a supporto dei due attaccanti Lipari e Klimavicius. Per quanto riguarda invece gli ospiti rossoneri, ecco un modulo 4-3-3 che potrebbe vedere titolari Jungdal in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Coubis, Obaretin, Michelis e Kerkez da destra a sinistra; a centrocampo ecco Frigerio, Saco e Di Gesù, mentre nel tridente d’attacco il Milan Primavera potrebbe schierare Olzer, Nasti e Roback in assenza di El Hilali.

