Diretta Empoli Napoli primavera/ Streaming video tv: sfida d’alti vertici

DIRETTA EMPOLI NAPOLI PRIMAVERA: GRAN MATCH!

Empoli Napoli primavera, in diretta dallo Stadio Torrini di Sesto Fiorentina, è la partita in programma oggi, domenica 31 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 11.00. Siamo nella settima giornata del primo campionato giovanile italiano e subito sotto ai riflettori ecco la diretta tra Empoli e Napoli primavera, match da piani alti della classifica della primavera 1. Per entrambi i club è stato senza dubbio un avvio di stagione positivo: i toscani nonostante i due pareggi appena rimediati contro Inter e la capolista Roma, pur rimangono incollati alla zona play off del campionato, con all’attivo appena un solo KO.

Hanno pure fatto di meglio i campani, fermi al terzo gradino della classifica della primavera 1 con ben 12 punti in saccoccia: gli azzurrini di Frustalupi hanno messo da parte ben 4 successi in avvio di campionato, di cui pure due arrivato solo agli ultimi turni, contro Milan e Atalanta. Sono dunque due squadre in ottime condizioni quelle che si sfideranno questa mattina: che accadrà in terra toscana?

DIRETTA EMPOLI NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Napoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti oggi sul canale Sportitalia 61, visibile in chiaro. Inoltre Sportitalia, che è la “casa” del campionato Primavera 1, offrirà anche la diretta streaming video tramite sito Internet o app.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI PRIMAVERA

Pur considerato che i campani sono scesi in campo in settimana per la Coppa Italia di categoria, pure è facile aspettarsi che per le probabili formazioni della diretta Empoli Napoli primavera, anche Frustalupi (come il collega) opti oggi solo per i suoi titolari: lo richiede il momento, l’avversario e la posta in palio ovviamente. Ecco che allora per la trasferta toscana gli azzurrini oggi saranno in campo col 3-4-2-1, che pure vedrà pronti in difesa Costanzo, Barba e Daniel Hysaj, con Idasiak attivo tra i pali. A centrocampo pure non mancheranno Spavone e Saco al centro, come il duo Di Dona-Giannini per l’esterno del reparto campano: in avanti è ballottaggio tra Ambrosino e Pesce, mentre sull’esterno non mancheranno Cioffi e D’Agostino.

Per l’Empoli primavera invece Mister Buscè ha preparato il 4-3-1-2, con Villa ed Ekong pronti in attacco e superati da Baldanzi sulla trequarti: Bonassi e Ignacchiti saranno i titolari a centrocampo, con Degli Innocenti (in doppietta contro la Roma) pronto in cabina di regia. Maglie consegnate poi anche nella difesa toscana con Rizza, Evangelisti, Pezzola e Boli, schierati davanti al numero 1 Hvalic.



