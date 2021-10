Diretta Roma Empoli Primavera/ Streaming video tv: è il big-match

DIRETTA ROMA EMPOLI PRIMAVERA: DE ROSSI LANCIATISSIMO!

Roma Empoli Primavera, in diretta alle ore 11.00 di stamattina, domenica 24 ottobre 2021, sarà uno dei tre posticipi domenicali che completeranno nelle prossime ore il programma della sesta giornata del campionato Primavera 1 edizione 2021-2022. Sfida naturalmente intrigante fra l’attuale capolista e i campioni d’Italia in carica, la diretta di Roma Empoli Primavera metterà di fronte i padroni di casa giallorossi che hanno 13 punti e gli ospiti toscani che sono invece a quota 8 punti dopo le prime cinque giornate.

Nello scorso turno di campionato, la Roma ha continuato la sua marcia andando a vincere per 0-3 sul campo del Pescara nel posticipo del lunedì, mentre l’Empoli ha ottenuto un buon pareggio in un’altra grande sfida, facendo 1-1 contro l’Inter. Questo dovrebbe essere il big-match di giornata, che cosa ci dirà Roma Empoli Primavera?

DIRETTA ROMA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Empoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti oggi sul canale Sportitalia 61, visibile in chiaro. Inoltre Sportitalia, che è la “casa” del campionato Primavera 1, offrirà anche la diretta streaming video tramite sito Internet o app.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI PRIMAVERA

Proviamo infine a dire qualcosa di più sulle probabili formazioni di Roma Empoli Primavera. I giallorossi padroni di casa di mister De Rossi senior potrebbero scendere in campo con il portiere Mastrantonio, poi davanti a lui i possibili titolari sono Ndiaye, Morichelli, Tripi, Louakima, Di Bartolo, Faticanti, Rocchetti, Riccardi, Voelkerling e Felix. la replica dell’Empoli campione d’Italia in carica potrebbe invece vedere fra i pali dei toscani Hvalic e davanti a lui Rizza, Degli Innocenti, Pezzola, Baldanzi, Evangelisti, Ekong, Boli, Logrieco, Ignacchiti e Bonassi. Vedremo se i due allenatori ci regaleranno qualche sorpresa in campo…

