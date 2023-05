Diretta/ Empoli Napoli streaming video tv: partenopei verso i play out (Primavera)

DIRETTA EMPOLI NAPOLI PRIMAVERA: TOSCANI FAVORITI!

Empoli Napoli Primavera, in diretta domenica 21 maggio 2023 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato Primavera 1. Partenopei ormai verso i play out, l’ultima sconfitta casalinga contro la Fiorentina ha lasciato il Napoli a -6 dall’Atalanta terzultima. Senza problemi riguardo gli ultimi due posti, gli azzurri attendono solo il nome della formazione avversaria nei play out.

L’Empoli resta a metà classifica dopo il pareggio di Cesena, i toscani restano ormai a metà classifica fuori dalla corsa play off ma comunque ampiamente salvi, desiderosi di chiudere al meglio in cui il club del presidente Corsi ha messo come al solito giovani interessanti sotto i riflettori. All’andata pari col punteggio di 1-1 tra Napoli ed Empoli, ultimo precedente in Toscana datato 31 ottobre 2021, 1-0 per l’Empoli il risultato finale.

EMPOLI NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Napoli Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio in diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Napoli Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Antonio Buscé schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stubljar, Marianucci, Degli Innocenti, Stassin, Boli, Ignacchiti, Renzi, Angori, Kaczmarski, Ekong, Bucancil. Risponderà il Napoli allenato da Nicolò Frustalupi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Boffelli; Obaretin, Hysaj, D’Avino; Marchisano, Alastuey Gioielli, Acampa; Spavone, Iaccarino; Sahli.

EMPOLI NAPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











