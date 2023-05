DIRETTA/ Napoli Fiorentina Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA NAPOLI FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Alla diretta di Napoli Fiorentina Primavera mancano solo pochi minuti. La partita è quasi un classico nel campionato Under 19, si contano 10 precedenti tra l’aprile 2017 e lo scorso gennaio e abbiamo una sola vittoria dei partenopei, che però è recente perché risale allo scorso anno, quando era finita 3-2 con il rigore decisivo che Gennaro Iaccarino aveva trasformato addirittura al 95’, dopo che Eljon Toci e Ciro Capasso, a cavallo dei due tempi, avevano pareggiato le reti iniziali di Giuseppe Ambrosino e Christian Biagetti (che aveva infilato la sua porta). Per il resto in questi 10 incroci recenti abbiamo sette vittorie della Fiorentina e due pareggi, entrambi maturati nel 2019.

Probabili formazioni Basilea Fiorentina/ Diretta tv: c'è qualche dubbio per Italiano

L’ultimo successo esterno dei viola risale al marzo 2018, quel giorno era finita 2-0 e i marcatori erano stati Gabriele Gori e Giuseppe Caso (oggi entrambi protagonisti in Serie B), al 68’ Gabriele Ferrarini aveva lasciato i gigliati in 10 ma la vittoria era comunque arrivata. Per noi è giunta l’ora di scoprire in che modo finirà la partita di oggi: è davvero il momento di metterci comodi e lasciare che a parlare siano i calciatori sul terreno di gioco, la diretta di Napoli Fiorentina Primavera sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Fiorentina Udinese (risultato finale 2-0): gol di Castrovilli e Bonaventura!

DIRETTA NAPOLI FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Fiorentina Primavera non sarà garantita sui tradizionali canali della nostra televisione; come noto però tutte le partite del campionato 1 sono fornite dall’emittente Sportitalia. In questo caso la visione del match sarà ridotta a Sportitalia Solo Calcio, il canale che mette a disposizione il servizio di diretta streaming video; la partita sarà poi fruibile, sempre attraverso apparecchi come PC, tablet e smartphone e quindi in mobilità, tramite il sito sportitalia.com o ancora installando e attivando l’app Sportitalia sui vostri device.

Diretta/ Fiorentina Lecce Primavera (risultato finale 2-0): il big-match è viola!

NAPOLI FIORENTINA PRIMAVERA: I VIOLA CI CREDONO!

Napoli Fiorentina Primavera, partita diretta dal signor Gianluca Grasso, si gioca alle ore 16:00 di mercoledì 17 maggio: turno infrasettimanale nel campionato Primavera 1 2022-2023, arrivato alla 32^ giornata. Il Napoli ormai non può più evitare il playout, salvo miracoli: anzi, di fatto lo dovrà giocare senza l’ausilio del fattore campo e deve solo capire quale sarà la sua avversaria (al momento l’Atalanta), ma la sconfitta sul campo della Juventus ha di fatto messo la parola fine sulla corsa alla salvezza diretta, che resta aritmeticamente possibile ma ormai lontana.

La Fiorentina invece crede ancora nella qualificazione diretta alla fase finale: con la bella vittoria sul Lecce si è portata a due punti dal Torino e quattro dai salentini, confermando il periodo in ascesa i viola potrebbero davvero evitare i playoff e volare già più vicini allo scudetto. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Napoli Fiorentina Primavera, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sulle potenziali scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA PRIMAVERA

Da valutare le scelte di Nicolò Frustalupi per Napoli Fiorentina Primavera: in porta torna Boffelli, davanti a lui dovremmo vedere D’Avino, Daniel Hysaj e Obaretin schierati in linea e poi due laterali che potrebbero essere Gningue e Koffi, a presidiare il centrocampo insieme ai mediani che possono essere Iaccarino e Gioielli, con Bonavita prima alternativa. Sulla trequarti giocherà Spavone, il suo partner potrebbe tornare a essere Lorenzo Russo che è favorito su Sahli; davanti a tutti ecco Leonardo Rossi, in vantaggio come sempre su Pesce.

Alberto Aquilani sarà senza Krastev, squalificato: in difesa tocca a Biagetti o Comuzzi che giocheranno con Gentile e Lucchesi davanti a Tognetti, poi Capsso e Kayode le due possibili ali in una mediana anche qui a cinque, con Berti, Harder e Amatucci che dovrebbero agire nel settore nevralgico ma si devono guardare dalla concorrenza di Elia e Vitolo. In avanti da valutare Distefano; Fallou Sene nel caso è pronto a prendersi la maglia al fianco di Toci, occhio anche a Prestia partito titolare sabato contro il Lecce.











© RIPRODUZIONE RISERVATA