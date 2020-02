Diretta Empoli Pordenone/ Streaming video tv: volo toscano, crisi friulana (Serie B)

Empoli Pordenone, che sarà diretta dal signor Luca Massimi sabato 29 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Da quando Pasquale Marino è approdato sulla panchina degli azzurri, la formazione toscana ha cambiato completamente passo centrando quattro vittorie consecutive e tornando in piena corsa per un posto nei play off. Nelle ultime due partite gli azzurri hanno acciuffato nel finale vittorie fondamentali, con i gol di Gennaro Tutino contro il Pisa e Davide Frattesi a Perugia. L’Empoli però ora c’è e ha riagganciato in classifica il Pordenone che è ancora a caccia della prima vittoria del 2020 e che nell’ultimo turno di campionato ha dovuto subire una nuova sconfitta, in casa contro il Chievo. All’andata alla Dacia Arena di Udine erano stati i neroverdi ad avere la meglio, con un rigore di Salvatore Burrai e un gol di Tommaso Pobega avevano battuto l’Empoli con un secco 2-0.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Pordenone non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PORDENONE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Empoli Pordenone, sabato 29 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Castellani di Empoli, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. L’Empoli allenato da Marino dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Mancuso, La Mantia, Tutino. Il Pordenone guidato in panchina da Tesser sarà chiamato a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Di Gregorio; Semenzato, Bassoli, Camporese, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Chiaretti; Strizzolo, Bocalon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Empoli e Pordenone. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.90, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.30 e la vittoria in trasferta viene quotata a 4.00. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.80, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.90.



