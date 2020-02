Diretta Pordenone Chievo/ Streaming video DAZN: quote, ramarri favoriti (Serie B)

Pordenone Chievo, diretta dall’arbitro Ghersini, domenica 23 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. I Ramarri proseguono nel loro momento negativo, il 2020 non ha ancora portato una sola vittoria per quella che era stata la rivelazione assoluta del girone d’andata, capaci di proporsi per il primo posto e la possibile promozione in Serie A. Dopo l’ultimo ko contro il Benevento il Pordenone è rimasto in zona play off, con 2 sole lunghezze di vantaggio su un Chievo che è salito invece al volo sull’ultimo treno, battendo nel posticipo la Salernitana in casa e portandosi a -1 dall’Entella ottava.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Chievo non si potrà seguire sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’incontro sarà infatti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, visibile collegandosi tramite pc al sito dazn.it, oppure con l’applicazione DAZN tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con il campionato cadetto tra le esclusive della piattaforma online.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE CHIEVO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Pordenone Chievo, domenica 23 febbraio 2020 presso la Dacia Arena di Udine, sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Il Pordenone allenato da Attilio Tesser dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Di Gregorio; Semenzato, Barison, Camporese, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Chiaretti; Strizzolo, Ciurria. Il Chievo guidato in panchina da Michele Marcolini sarà chiamato a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Esposito, Garritano; Giaccherini; Djordjevic, Ceter.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Pordenone e Chievo. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 2.25, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.00 e la vittoria in trasferta viene quotata a 3.50. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.15, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA