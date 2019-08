Diretta Empoli Reggina/ Streaming video tv: sfida di grande fascino (Coppa Italia)

Empoli Reggina, diretta dall’arbitro Alessandro Prontera della sezione Aia di Bologna, si gioca questa sera, domenica 11 agosto 2019, alle ore 20.30 presso lo stadio Carlo Castellani della città toscana. Si tratta di una partita valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia 2019-2020, anzi Empoli Reggina sicuramente ci propone una delle sfide più intriganti. L’Empoli, in quanto squadra di Serie B, entra in corsa solamente in questo secondo turno eliminatorio, mentre la Reggina ha dovuto già superare il primo turno, nel quale i calabresi hanno vinto nel posticipo del martedì per 3-2 contro il Vicenza. Ricordiamo che si tratta di una sfida in partita unica, dunque in caso di pareggio al triplice fischio finale si proseguirà con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Infine, siccome è già stato definito il tabellone di tutta la Coppa Italia, possiamo osservare che la vincente di Empoli Reggina affronterà nel terzo turno la vincente di Pescara Mantova.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà prevista la diretta tv di Empoli Reggina; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili su questa partita del secondo turno di Coppa Italia potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro profili social, in particolare su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI REGGINA

Proviamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni attese in Empoli Reggina. Per la squadra toscana allenata da Cristian Bucchi possiamo prendere come idea di base il modulo 4-3-1-2 schierato in occasione dell’ultima amichevole disputata contro il Venezia: Brignoli; Veseli, Maietta, Nikolaou, Antonelli; Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi; Moreo, Mancuso. Abbiamo invece già un riscontro ufficiale per quanto riguarda la Reggina, dunque per la compagine allenata da Domenico Toscano possiamo prendere ancora più come punto di riferimento il modulo 3-5-2 utilizzato nel precedente turno di Coppa Italia contro la Reggina. I titolari erano stati martedì: Farroni; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Kirwan, Bianchi, De Rose, Sounas, Bresciani; Doumbia, Reginaldo.

PRONOSTICO E QUOTE

La differenza di categoria e il fattore campo fanno pendere il pronostico di Empoli Reggina dalla parte dei toscani in maniera nettissima. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai parlano molto chiaro in tal senso: il segno 1 è quotato a 1,12, mentre si sale a quota 6,50 per il segno X e si arriva poi fino a 14,00 volte la posta in palio in caso di segno 2.



