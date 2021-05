DIRETTA/ Empoli Roma Primavera video streaming tv: così i precedenti

DIRETTA EMPOLI ROMA PRIMAVERA: LO STORICO

In attesa di dare la parola al campo per la diretta di Empoli Roma primavera, ci pare necessario andare a curiosare anche nello storico che i due club condividono, alla vigilia della sfida per la 26^ giornata. Tabella alla mano possiamo oggi raccontare di ben 11 testa a testa ufficiali, occorsi dal 2006 a oggi e pure per il campionato nazionale e il Torneo di Viareggio: nel complesso emergono ben 5 successi per parte e un solo pareggio recuperato entro il triplice fischio finale. Va dunque aggiunto che naturalmente l’ultimo testa a testa registrato tra Empoli e Roma primavera è recente e risale al turno di andata del campionato regolare ancora in corso, per la precisione alla 11^ giornata. Allora nella capitale, fu gran vittoria dei giallorossi col risultato di 3-1, arrivato con i gol di Pratelli, Tripi e Bamba, a cui solo Asllani rispose per gli azzurri. (agg Michela Colombo)

DIRETTA EMPOLI ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Roma Primavera sarà garantita in chiaro per tutti da Sportitalia, canale numero 60 del telecomando e casa del Campionato Primavera 1. In alternativa, sarà a disposizione di tutti anche la diretta streaming video che sarà fornita tramite l’app di Sportitalia oppure il sito Internet www.sportitalia.com

DIRETTA EMPOLI ROMA PRIMAVERA: GRAN SFIDA AI VERTICI!

Empoli Roma primavera, in diretta dal Centro Sportivo Monteboro, è la partita in programma oggi 29 maggio 2021, valida nella 26^ giornata di campionato: fischio d’inizio fissato per le ore 13.00. Dopo un intenso turno infrasettimanale, ecco che il primo campionato giovanile torna sotto ai riflettori, e con la diretta tra Empoli e Roma primavera ci offrirà una sfida da non perdersi, nelle zone più elevate della graduatoria. Tornati al successo solo pochi giorni fa contro i Sardi con un match pirotecnico, i giallorossi di De Rossi hanno ripreso la corsa alla vetta della graduatoria, che li aveva visto un po’ zoppicanti nelle ultime settimane: per i capitolini sarà però fondamentale dare seguito e aprire una nuova striscia di risultati importanti.

A mettere i bastoni tra le ruote però oggi pomeriggio ci sarà una formazione in gran condizione come è quella azzurra. La squadra di Buscè ha alle spalle ben tre successi di fila, appena rimediati contro Genoa, Lazio e Ascoli, contro cui ha segnato complessivamente ben 11 reti, in appena te turni: i toscani paiono ora inarrestabili e De Rossi dovrà tenere alta l’attenzione.

DIRETTA EMPOLI ROMA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Benché si è di ritorno da un pesante turno infrasettimanale, pure per le probabili formazioni della diretta tra Empoli e Roma primavera, aspettiamoci gran riconferme da parte di entrambi i tecnici: questa è partita importante per il finale di stagione, che non può essere sbagliata. Ecco che allora i toscani saranno oggi in campo ancora col solito 4-3-1-2, dove pure saranno Klimavicius e Lipari i titolari in attacco, accompagnati da Baldanzi, fedele sulla trequarti. Per il centrocampo azzurro invece si fa avanti Degl’Innocenti con Fazzini e Sidibe sull’esterno: Rizza, Pezzola, Sineiga e Donati saranno i titolari in difesa.

Spazio al 4-3-3 per la Roma primavera, dove De Rossi punterà ancora su Buttaro e Tripi al centro della difesa e su Rocchetti e Tomassini per l’esterno dello schieramento, posto davanti a Boer. Per il centrocampo irrinunciabile un giocatore come Faticanti, con Milanese e Bove che gli faranno compagnia al primo minuto: per l’attacco ecco pronto Podgoreanu in prima punta, con Afena Gyan e Bamba pronti sull’esterno.



