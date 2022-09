Diretta Empoli Roma/ Streaming video tv: Mourinho cerca il riscatto (Serie A)

DIRETTA EMPOLI ROMA: TRASFERTA DURA PER MOU

La sesta giornata del campionato di Serie A si chiuderà con la diretta di Empoli Roma. Il Monday Night andrà in scena a partire dalle 20.45 allo stadio Carlo Castellani. Le due squadre sono entrambe alla disperata ricerca di una vittoria. I toscani in questo avvio di stagione non l’hanno infatti ancora ottenuta, mentre i capitolini sono reduci da due ko, l’ultimo dei quali in Europa League. L’obiettivo è dunque quello di riscattarsi.

Le sconfitte prima contro l’Udinese e poi contro il Ludogorets hanno pesato tanto sulla squadra di José Mourinho, che ha subito sei reti mettendone a segno soltanto una. È indispensabile una inversione di marcia per potere puntare in alto. La compagine di Paolo Zanetti da parte sua non ha iniziato male il campionato. I punti collezionati sono quattro in virtù di quattro pareggi, l’ultimo contro la Salernitana. A mancare però è la vittoria. È necessario dunque sbloccarsi sotto questo punto di vista. L’avversario è ostico, ma gli azzurri trascinati dal loro pubblico ci proveranno.

DIRETTA EMPOLI ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta di Empoli Roma verrà trasmetta in televisione da Sky Sport, che ha acquisito i diritti di tre gare a giornata, tra cui proprio il posticipo del lunedì sera. È per questo motivo che la partita sarà disponibile sul satellitare per gli abbonati, ma anche in diretta streaming su Sky Go. Non è tutto. Un altro modo per seguire la diretta di Empoli Roma sarà in video streaming tramite la piattaforma DAZN, che mette a disposizione ai suoi abbonati l’intera programmazione del massimo campionato di calcio. Coloro che hanno sottoscritto l’accordo con l’emittente potranno vedere l’evento su smart tv, smartphone, tablet o computer.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Roma mostrano che le due squadre hanno una lunga lista di indisponibili. I padroni di casa dovranno fare a meno del grande ex, ovvero Destro, che ha rimediato una lesione di basso grado al retto femorale sinistro. Assenti per problemi fisici anche Tonelli, Cambiaghi, Baldanzi e Stubljar. In dubbio invece Ebuehi. Il 4-3-1-2 di mister Paolo Zanetti di conseguenza dovrebbe essere così strutturato: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Pjaca; Satriano, Lammers.

Per gli ospiti invece non ci saranno Darboe, Wijnaldum, Zaniolo, Kumbulla ed El Shaarawy. In questa lunga lista di infortunati, la buona notizia sta nel ritorno a disposizione di Abraham, che partirà titolare. Questo il probabile 3-4-2-1 di José Mourinho: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham.

QUOTE EMPOLI ROMA

I bookmakers hanno le idee chiare su chi avrà la meglio in occasione di questo Monday Night della sesta giornata del campionato di Serie A: i capitolini. Le quote della diretta Empoli Roma, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, propongono infatti la vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, a 4.80. Il successo degli ospiti al contrario si trova, con il segno 2, a 1.67. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 4.00.











