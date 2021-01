Diretta Napoli Empoli/ Streaming video Rai: l’esordio dei campioni (Coppa Italia)

DIRETTA NAPOLI EMPOLI: TUTTO FACILE PER GATTUSO?

Napoli Empoli, che è in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, si gioca alle ore 17:45 di mercoledì 13 gennaio: per gli ottavi della Coppa Italia 2020-2021 fanno il loro esordio i campioni in carica che, essendosi piazzati tra le prime otto squadre dello scorso campionato di Serie A, hanno saltato come le altre i turni preliminari che invece sono toccati ai toscani. Napoli che domenica ha ritrovato il sorriso vincendo a Udine all’ultimo respiro, e riprendendo la sua marcia verso l’obiettivo Champions League; una squadra che forse non ha ancora espresso tutto il suo potenziale e certamente è ancora abbastanza ondivaga nel rendimento.

L’Empoli invece vola: imbattuto nelle ultime 11 giornate, una sola sconfitta in Serie B e primo posto in classifica, proverà a vivere un pomeriggio da sogno anche se sa che il traguardo cui guardare è quello della promozione, tentar non nuoce comunque e dunque Alessio Dionisi manderà presumibilmente in campo la formazione migliore, o una abbastanza vicina ad esso. Aspettando che la diretta di Napoli Empoli prenda il via, proviamo allora a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

DIRETTA NAPOLI EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Empoli, così come tutte quelle che riguardano la Coppa Italia, sarà trasmessa dalla televisione di stato e quindi disponibile in chiaro per tutti: in questo caso il match andrà in scena su Rai 2, e potrà essere seguito anche in assenza di un televisore grazie alla stessa emittente, che fornisce senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video semplicemente visitando il sito (www.raiplay.it) o l’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI

È possibile che in Napoli Empoli Gattuso faccia turnover, anche perché bisogna considerare gli infortunati: in difesa la coppia Nikola Maksimovic-Rrahmani è sostanzialmente obbligata e dunque nuova occasione per il kosovaro, Di Lorenzo (squalificato per la prossima di campionato) e Ghoulam agiranno come esterni e Meret potrebbe essere confermato tra i pali. A centrocampo, Demme e Elmas potrebbero comporre la cerniera mediana alle spalle della trequarti, dove Politano si gioca una maglia; sull’altro versante conferma per Lorenzo Insigne, al centro Zielinski e Fabian Ruiz sono in ballottaggio mentre come prima punta ci sarà Petagna.

Empoli come detto con i migliori: Leonardo Mancuso e La Mantia si preparano a tornare titolari dopo essere partiti dalla panchina a Cosenza (ma era 9 giorni fa), Bajrami dovrebbe essere confermato alle loro spalle in qualità di trequartista e ovviamente supporto al centrocampo, nel quale Stulac resta favorito per fare da perno centrale stretto tra Samuele Ricci e Haas senza dimenticarsi di Zurkowski, alternativa credibile. Simone Romagnoli e Nikolaou formeranno la coppia a protezione di Brignoli (o Furlan), Fiamozzi e Terzic potrebbero invece essere i terzini anche se a sinistra il campionato ci ha detto che Fabiano Parisi si è ormai preso il ruolo, e potrebbe essere così anche questo pomeriggio.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Napoli Empoli e quindi possiamo andare a vedere quali siano le previsioni del bookmaker per la partita di Coppa Italia. Il segno 1 per il successo dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,25 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola la vittoria esterna porta in dote una vincita corrispondente a 11,00 volte la vostra puntata. Abbiamo infine il segno X per l’eventualità del pareggio: in questo caso andreste a intascare una cifra pari a 6,25 volte la giocata sul tavolo.



