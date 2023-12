DIRETTA/ Empoli Sampdoria Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (15 dicembre 2023)

DIRETTA EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Il fischio d’inizio è imminente, presentiamo la diretta di Empoli Sampdoria Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 della formazione toscana e dei blucerchiati verso il match odierno. L’Empoli Primavera è reduce da tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite giocate, un trend in calo per una formazione che globalmente finora ha fatto bene e troviamo a quota 19 punti in classifica, frutto di quattro vittorie, sette pareggi e due sconfitte, con una differenza reti naturalmente positiva (+5), grazie a diciannove gol segnati a fronte dei quattordici invece al passivo.

Diretta/ Roma Sheriff (risultato finale 3-0): gioia per Pisilli! (14 dicembre 2023)

La Sampdoria Primavera dal canto suo è reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei giornate e di conseguenza la posizione è più critica, perché vanta 14 punti in classifica, che sono stati frutto di quattro vittorie, due pareggi e ben sette sconfitte nelle prime tredici giornate di campionato, con una differenza reti che è scivolata in negativo (-3), perché i gol segnati dalla Sampdoria sono venti, mentre assommano a ventitré quelli subiti. I numeri ci dicono questo, almeno sulla carta: parola al campo, finalmente la diretta di Empoli Sampdoria Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Il calcio europeo fa affari con la Russia/ Nel mirino 4 club di Serie A: hanno comprato da società russe

DIRETTA EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Sampdoria Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale principale che questa emittente mette a disposizione al numero 60 del digitale terrestre; la casa del campionato Primavera fornisce poi due soluzioni per assistere alla partita con il servizio di diretta streaming video. La prima è rappresentata dal sito www.sportitalia.com che è liberamente consultabile, mentre per la seconda alternativa in mobilità dovrete installare l’app Sportitalia e installarla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Empoli Lecce (risultato finale 1-1): Banda e autorete di Rafia, termina pari! (11 dicembre 2023)

LA PRESENTAZIONE

Empoli Sampdoria, in diretta venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Entrambe le squadre a caccia di riscatto dopo le sconfitte subite nelle ultime giornate di campionato. L’Empoli ha perso l’occasione di agganciare la zona play off cadendo sul campo del Lecce, seconda sconfitta consecutiva per i toscani considerando il ko in Coppa Italia contro il Milan.

La Sampdoria a sua volta ha subito una dura battuta d’arresto contro la Fiorentina, che ha calato il poker in casa dei blucerchiati. Samp reduce da due sconfitte di fila in campionato considerando il derby precedentemente perso contro il Genoa, la squadra resta a distanza di sicurezza dall’ultimo posto ma ai blucerchiati manca per ora la continuità per poter pensare di lottare per un posto nei play off.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Sampdoria Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Alessandro Birindelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Seghetti; Barsi, Corona, Stassin, Ignacchiti; Indragoli, Kaczmarski, Mannelli; Vallarelli, Bucancil, Barsotti. Risponderà la Sampdoria allenata da David Sassarini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Scardigno; Buyla, D’Amore, Devic, Langella; Alesi, Conti, Valisena; Ntanda, Polli, Lemina.

EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Sampdoria Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA