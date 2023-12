DIRETTA/ Lecce Empoli Primavera (risultato finale 2-0): McJannet decisivo, salentini show! (10 dicembre 2023)

DIRETTA LECCE EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 2-0)

Lecce Empoli Primavera 2-0: una vittoria importantissima per i giovani salentini, che confermano la loro crescita esponenziale e dopo la tredicesima giornata del campionato Primavera 1 sarebbero salvi, avendo agganciato il Monza e tenendo il passo del Bologna, altra squadra in forma al momento. Il Lecce ha fatto 7 punti nelle ultime tre partite: erano stati 4 quelli raccolti nelle prime 9 giornate di campionato, dunque una netta inversione di tendenza da parte dei campioni d’Italia, che dunque si possono rilanciare alla grande.

A decidere oggi è stata la doppietta di Ed McJannet, a segno a ridosso della fine del primo tempo e poi all’ora esatta di gioco; il successo fa risplendere il Lecce, mentre l’Empoli Primavera è settimo in classifica in compagnia di Atalanta e Torino, resta a 19 punti e attualmente fuori dalla zona playoff anche se naturalmente il percorso è ancora lungo. Intanto però per i giovani toscani arriva la quarta partita consecutiva senza vittorie; le prime tre di questa serie erano state pareggiate, un passo indietro per l’Empoli che già dalla prossima giornata dovrà andare alla ricerca del riscatto. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LECCE EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Empoli Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale principale che questa emittente mette a disposizione al numero 60 del digitale terrestre; la casa del campionato Primavera fornisce poi due soluzioni per assistere alla partita con il servizio di diretta streaming video. La prima è rappresentata dal sito www.sportitalia.com che è liberamente consultabile, mentre per la seconda alternativa in mobilità dovrete installare l’app Sportitalia e installarla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LECCE EMPOLI PRIMAVERA: SALENTINI IN RIPRESA!

Lecce Empoli Primavera, in diretta domenica 10 dicembre 2023 alle ore 13.00 presso lo stadio Comunale di San Pietro in Lama, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1. Toscani da play off dopo la recente serie positiva, anche se il pareggio in casa del Cagliari è stato il terzo consecutivo per gli azzurri, chiamati ora a tornare alla vittoria per riscattare anche la sconfitta subita in Coppa Italia con il poker incassato contro il Milan.

Per quanto riguarda il Lecce, i Campioni d’Italia in carica hanno dimenticato le ansie delle prime giornate di campionato, staccandosi dal fondo della classifica e riprendendo quota dopo la vittoria in casa col Bologna e l’ultimo pareggio sul campo dell’Atalanta. Lecce salito dunque a +6 sul Frosinone ultimo in classifica, margine importante visto che in questa stagione ci sarà una sola retrocessione, visto il prossimo allargamento del campionato Primavera 1 a 20 squadre.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Empoli Primavera, match che andrà in scena allo stadio Comunale di San Pietro in Lama. Per il Lecce, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lampinen-Skaug; Dell’Acqua, Pascalau, Addo, Casalongue; Vulturar, McJannet, Gromek; Corfitzen, Burnete, Agrimi. Risponderà l’Empoli allenato da Alessandro Birindelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Seghetti; Gaj, Mannelli, Stassin, Vallarelli; Indragoli, Kaczmarski, De Ferdinando; Barsotti, Nabian, Sodero.

LECCE EMPOLI PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Empoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











