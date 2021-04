Diretta Empoli Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: liguri lanciati

DIRETTA EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI

Empoli Sampdoria Primavera, in diretta alle ore 10.30 di questa mattina, sarà una delle due partite che apriranno il programma della domenica, 18 aprile 2021, per quanto riguarda la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. La diretta di Empoli Sampdoria Primavera ci offrirà il confronto tra due formazioni che vivono momenti assai diversi.

I padroni di casa dell’Empoli infatti non giocano addirittura da sabato 20 marzo scorso: prima la pausa per le Nazionali, poi un focolaio Covid ed ecco dunque questo mese di stop che potrebbe pesare, anche se l’ultima apparizione sul campo era stata per l’Empoli Primavera una vittoria casalinga contro il Sassuolo. La Sampdoria Primavera sta invece vivendo un campionato davvero eccellente, come conferma anche la classifica, rafforzata dalle recenti vittorie dei giovani blucerchiati tra cui l’ultima è arrivata nel derby di settimana scorsa. Saranno favoriti gli ospiti in Empoli Sampdoria Primavera? Ce lo dirà il campo…

DIRETTA EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Sampdoria Primavera sarà garantita da Sportitalia, che è la casa del Campionato Primavera 1, sul proprio canale SI Solocalcio in chiaro per tutti, oppure sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile tramite il sito Internet www.sportitalia.com oppure l’app di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Empoli Sampdoria Primavera. Per i toscani non ci sbilanciamo troppo: bisognerà infatti valutare le condizioni di ogni singolo giocatore dopo il lungo stop e soprattutto il focolaio Covid che ha colpito l’Empoli (prima squadra compresa) attorno a Pasqua. Per quanto riguarda invece la Sampdoria Primavera, mister Felice Tufano dovrebbe schierare i blucerchiati con il modulo 3-5-2. In porta Zovko, protetto dalla retroguardia a tre formata da Siatounis, Angileri ed Obert; a centrocampo ecco invece una folta linea con favoriti da destra a sinistra Ercolano, Brentan, Trimboli, Yepes e Giordano; infine, il tandem d’attacco della Sampdoria Primavera potrebbe essere formato da Prelec e Di Stefano.

