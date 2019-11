Diretta Empoli Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: obiettivi ben diversi

Empoli Sampdoria Primavera, diretta dall’arbitro Matteo Gariglio della sezione Aia di Pinerolo, si gioca alle ore 10.00 di questa mattina, domenica 3 novembre 2019, nel contesto della settima giornata del campionato Primavera 1. Le situazioni in classifica delle due squadre sono piuttosto diverse: arriviamo infatti a Empoli Sampdoria Primavera con i toscani che hanno appena 3 punti mentre i blucerchiati hanno già raggiunto quota 9, di conseguenza possiamo dire che la priorità dell’Empoli deve essere la salvezza, mentre la Sampdoria potrebbe pensare anche a qualcosa in più. Nella scorsa settimana le ambizioni della Sampdoria sono state confermate dal netto successo per 3-0 contro il Torino; l’Empoli invece ha visto rinviata la partita contro l’Atalanta campione d’Italia, l’ultimo riferimento è il pirotecnico pareggio per 3-3 di due settimane fa sul campo del Sassuolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Empoli Sampdoria Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore (eventualmente raggiungibile al 5060 dal satellite) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA

Dando infine uno sguardo alle probabili formazioni di Empoli Sampdoria Primavera, per i padroni di casa toscani di Antonio Buscè si può disegnare un 4-3-1-2 con Pezzola, Viti, Matteucci e Chinnici nella difesa a quattro da destra a sinistra davanti al portiere Pratelli; nel terzetto di centrocampo i possibili titolari sono invece Bandinelli, Zelenkovs e Belardinelli, mentre Lombardi dovrebbe agire da trequartista alle spalle dei due attaccanti, Bertolini e Lipari. Per la Sampdoria di Marcello Cottafava fiducia alla squadra che ha travolto il Torino e dunque modulo 3-4-2-1 con Veips, Kaique Rocha e Pastor nella retroguardia a tre davanti ad Avogadri; in mediana la coppia centrale formata da Chrysostomou e Pompetti, Angileri esterno destro e Giordano a sinistra, mentre Bahlouli e D’Amico agiranno sulla trequarti in sostegno della prima punta Prelec.



