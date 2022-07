Diretta Empoli Seravezza Pozzi/ Streaming video tv: derby amichevole per gli azzurri

DIRETTA EMPOLI SERAVEZZA POZZI: PRIMA AMICHEVOLE PER ZANETTI

Empoli Seravezza Pozzi è in diretta alle ore 18:00 di martedì 19 luglio: l’amichevole estiva della squadra toscana sarà la prima che l’Empoli gioca nella preparazione al suo campionato, il secondo consecutivo in Serie A. La brillante salvezza centrata lo scorso anno ha avuto comunque degli strascichi, nel girone di ritorno la squadra è stata molto meno efficace e così, forse anche per questo, si è arrivati alla separazione con Aurelio Andreazzoli, ancora una volta il tecnico romano lascia la società a sorpresa.

Il suo posto lo ha preso Paolo Zanetti, che a proposito di crolli ha perso nove partite consecutive con il Venezia, che all’andata stava portando alla permanenza in Serie A. Alla fine i lagunari sono retrocessi, un grande peccato, e Zanetti è stato sollevato dall’incarico con qualche giornata di anticipo; ora riparte da una nuova sfida, sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Empoli Seravezza Pozzi (un derby toscano) ma prima vediamo quali potrebbero essere le scelte del tecnico nelle probabili formazioni.

DIRETTA EMPOLI SERAVEZZA POZZI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Seravezza Pozzi non dovrebbe essere fornita da alcun canale della nostra televisione: nessuna emittente ha acquistato i diritti per mandare in onda le amichevoli della società toscana, e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video Empoli Serravezza Pozzi. Per avere tutti gli aggiornamenti utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che l’Empoli mette a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare gli account presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SERAVEZZA POZZI

Naturalmente per la diretta di Empoli Seravezza Pozzi le formazioni possono soltanto essere ipotizzate, perché Zanetti vorrà provare a girare tutti gli elementi a disposizione. Puntiamo sul 4-3-3 che è il modulo di riferimento dell’allenatore: in porta potremmo vedere Vicario, sulle corsie laterali di difesa il nuovo arrivato Ebuhei (proprio dal Venezia) e Fabiano Parisi con una coppia centrale formata da De Winter e Viti.

Poi a centrocampo va registrata la partenza di Asllani e dunque la cabina di regia potrebbe essere stavolta nei piedi di Razvan Marin, che avrebbe come propulsori sulle mezzali Bandinelli e Liam Henderson. Bajrami, stella della squadra, può andare a giocare come esterno tattico nel tridente; Destro si candida subito a essere la prima punta titolare della squadra, come altro laterale potremmo vedere oggi Satriano arrivato dall’Inter.

