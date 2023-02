Diretta Empoli Spezia/ Streaming video tv: Gotti non può più sbagliare! (Serie A)

DIRETTA EMPOLI SPEZIA: GOTTI RISCHIA!

Empoli Spezia sarà in diretta dallo stadio Castellani, alle ore 15:00 di sabato 11 febbraio: la partita è valida per la 22^ giornata di Serie A 2022-2023 ed è delicata per gli ospiti, che si trovano in una situazione di classifica non esaltante. Perdendo in casa contro il Napoli lo Spezia si ritrova con appena 4 punti di vantaggio sul Verona, che sta rapidamente risalendo la corrente: Luca Gotti sa bene di potersi permettere ben pochi passi falsi, anche perché davanti a lui le potenziali rivali per la salvezza hanno iniziato a marciare in maniera abbastanza costante.

Diretta/ Spezia Napoli (risultato finale 0-3): Kvaratskhelia-Osimhen, altro trionfo!

L’Empoli lo ha fatto in precedenza, chiudendo un bel girone di andata; i toscani hanno 12 punti di margine sul terzultimo posto, la sconfitta contro la Roma è stata sostanzialmente indolore e ora si tratterà di gestire il vantaggio sapendo che comunque non bisognerà tirare troppo la corda, almeno non ancora. Aspettiamo dunque che la diretta di Empoli Spezia prenda il via, ma nel frattempo possiamo fare come sempre le nostre rapide considerazioni sulle scelte operate in campo, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI/ Quote, Gotti deve fare a meno di Gyasi

DIRETTA EMPOLI SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Spezia sarà trasmessa su Zona DAZN: è un canale che trovate al numero 214 del decoder satellitare, e per assistere alle immagini da qui dovrete aver sottoscritto un abbonamento ad entrambe le piattaforme. L’alternativa resta la visione di Empoli Spezia in diretta streaming video su DAZN, che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A: anche in questo caso ovviamente dovrete essere abbonati al servizio, potendo poi utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o una smart tv dotata di connessione a internet.

Video/ Roma Empoli (2-0) gol ed highlights: giallorossi di testa, Joya-show (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SPEZIA

Per la diretta Empoli Spezia Paolo Zanetti ha ancora qualche dubbio: in difesa i ballottaggi sono Ebuehi-Stojanovic per la fascia destra e De Winter-Walukiewicz al centro – Ismajli è ai box – mentre vanno per la conferma sia Luperto che Parisi così come lo straordinario portiere Vicario. A centrocampo cerca spazio Liam Henderson, ma Razvan Marin dovrebbe nuovamente operare in cabina di regia con Bandinelli a fare la mezzala sul centrosinistra e Akpa Akpro sull’altro versante; Baldanzi il giovane trequartista alle spalle della coppia Caputo-Martin Satriano, ma occhio a Cambiaghi e Pjaca come alternative.

Lo Spezia perde i pezzi: Gotti ritrova Gyasi, ma stavolta gli squalificati sono Caldara e Ampadu. In difesa dunque potrebbe giocare il nuovo arrivato Wisniewski, che agirebbe con Amian e Nikolaou a protezione di Dragowski; a centrocampo Salvatore Esposito si candida nuovamente ad una maglia per giocare insieme a Bourabia e Agudelo nel settore nevralgico, con la possibile conferma di Ferrer a destra (a meno che Holm recuperi) e Reca a sinistra. In attacco sempre indisponibile Nzola: c’è Gyasi come detto, dunque il testa a testa è tra Shomurodov (favorito) e Verde.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Empoli Spezia, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita valida per la 22^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,05 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,45 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 3,70 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA