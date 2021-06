Diretta Empoli Torino Primavera/ Streaming video tv: toscani protagonisti

DIRETTA EMPOLI TORINO PRIMAVERA: PADRONI DI CASA LANCIATI!

Empoli Torino Primavera, in diretta oggi pomeriggio, mercoledì 9 giugno 2021, con fischio d’inizio alle ore 15.00, si gioca per la ventottesima e terzultima giornata del Campionato Primavera 1, che ci propone l’ennesimo turno infrasettimanale per avvicinarsi sempre di più alla fine di una stagione assai complicata a causa della pandemia di Coronavirus. Avvicinandoci alla diretta di Empoli Torino Primavera, ricordiamo che i padroni di casa toscani sono protagonisti di una eccellente stagione, come certifica il quinto posto in classifica a quota 46 punti, mentre per il Torino questo è un campionato difficile, infatti i blasonati granata sono appena al terzultimo posto con 24 punti.

Il pronostico pende dalla parte dell’Empoli, che sabato ha vinto per 2-3 in casa della corazzata Inter, però va detto che anche il Torino arriva rinfrancato dal successo per 4-1 ai danni del Bologna. Padroni di casa comunque favoriti: sarà davvero così sul campo per Empoli Torino Primavera?

DIRETTA EMPOLI TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Torino Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul proprio canale SI SoloCalcio, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI TORINO PRIMAVERA

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Empoli Torino Primavera. Per quanto riguarda i padroni di casa, mister Buscè potrebbe schierare l’Empoli con questo 4-2-3-1: in porta Biagini; davanti a lui la retroguardia a quattro formata da Donati, Pezzola, Fradella e Rizza; in mediana il tandem con Fazzini e Degli Innocenti; sulla trequarti ecco invece il terzetto con Sidibe, Baldanzi e Martini in appoggio al centravanti Ekong. I granata di mister Coppitelli potrebbero rispondere con uno speculare 4-2-3-1 e questi possibili titolari: Sava in porta; retroguardia a quattro con Todisco, Spina, Celesia e Greco; in mediana la coppia con Di Marco e Savini; sulla trequarti Karamoko, Contin e La Marca a sostegno della prima punta che dovrebbe essere Vianni.

