Diretta/ Empoli Torino, streaming video tv: scontro diretto (Serie A)

DIRETTA EMPOLI TORINO: RISULTATO INCERTO!

Empoli Torino, in diretta venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 15.00 presso lo Stadio Castellani di Empoli, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie A. Scontro diretto tra due squadre reduci da una prima parte di stagione di buon livello e non intenzionate a fermarsi qui.

L’Empoli è nono in classifica con 25 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e sei sconfitte. Due vittorie di fila per gli azzurri, reduci dal successo esterno per 0-1 contro l’Inter. Il Torino, invece, è ottavo a quota 26 punti, raccolti grazie a sette vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. I granata nell’ultimo turno hanno superato la Fiorentina per 0-1.

EMPOLI TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Torino non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Empoli Torino sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI TORINO

Zanetti e Juric alle prese con gli ultimi dubbi, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Empoli Torino. Partiamo dai toscani, il modulo è il 4-3-2-1: Vicario, Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace, Akpa Akpro, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Bajrami, Caputo. Passiamo adesso ai granata, ancora con il 3-4-2-1: Milinkovic-Savic, Djidji, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Ricci, Adopo, Vojvoda, Vlasic, Miranchuk, Seck.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Empoli Torino, andiamo a scoprire le quote per le scommesse. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria dell’Empoli è a 3,20, il pareggio è a 3,00, mentre il successo del Torino è a 2,40. Si profila una gara molto tattica secondo gli analisti: Under 2,5 a 1,62 e Over 2,5 a 2,20. Grande equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente 1,85 e 1,87.

