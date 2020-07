Diretta Entella Chievo/ Streaming video DAZN: per i playoff (Serie B)

Entella Chievo, in diretta dallo stadio Comunale di Chiavari (Genova), è in programma alle ore 21.00 di questa sera: siamo alla trentaduesima giornata del campionato di Serie B e sicuramente Entella Chievo si annuncia come una partita interessante fra due formazioni che condividono il medesimo obiettivo, cioè la qualificazione in zona playoff. La classifica parla ad ora di 41 punti per l’Entella e 45 per il Chievo, dunque i liguri sarebbero fuori e i veentellaneti invece qualificati, ma le distanze sono ancora brevi e una vittoria dell’Entella stasera naturalmente avrebbe l’effetto di rimescolare di nuovo le carte. Per il Chievo, dopo la preziosa vittoria di lunedì sera contro il Frosinone, c’è invece la possibilità di fare un altro grande passo avanti verso l’obiettivo, che con un colpaccio a Chiavari si farebbe sensibilmente più vicino. Tuttavia dopo la sconfitta di Pordenone è chiaro che l’Entella non possa permettersi altri passi falsi: che cosa dunque potrà succedere questa sera?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Chievo sarà disponibile sul canale DAZN 1, il numero 209 della piattaforma Sky per gli abbonati che abbiano attivato questa possibilità: questa possibilità si aggiunge naturalmente alla diretta streaming video riservata a tutti gli abbonati DAZN, per il secondo anno consecutivo casa della Serie B, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CHIEVO

Per le probabili formazioni di Entella Chievo, ricordiamo che l’allenatore di casa Boscaglia dovrà fare a meno oggi dello squalificato Settembrini. Possiamo dunque indicare nella difesa davanti a Borra come possibili titolari De Col, Chiosa, Pellizzer e Crialese; a centrocampo Toscano, Mazzitelli e Paolucci; Dezi o Schenetti trequartista in appoggio a G. De Luca e Mancosu per completare il 4-3-1-2 di Boscaglia. Passando invece al Chievo, è legittimo pensare che per mister Aglietti il turnover sarà ridotto al minimo necessario dopo la bella vittoria con il Frosinone. Vi indichiamo allora in linea di massima lo schieramento di partenza di lunedì sera, con il seguente 4-3-3: Semper in porta; difensori Dickmann, Leverbe, Rigione e Renzetti; a centrocampo Segre, Esposito e Obi; tridente offensivo con Vignato, Djordjevic, Giaccherini. Qualche ritocco potrà esserci, ma nessuna rivoluzione in vista.

PRONOSTICO E QUOTE

Grandissima incertezza sul pronostico su Entella Chievo, secondo quanto ci dicono le quote dell’agenzia Snai, che vede in quasi perfetto equilibrio il segno 1 e il segno 2, quotati rispettivamente a 2,80 e 2,75. Differenza d’altronde minima anche con il pareggio: il segno X infatti varrebbe 2,90 volte la posta in palio.



