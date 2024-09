DIRETTA GIANA ERMINIO ALBINOLEFFE: I TESTA A TESTA

La diretta di Giana Erminio Albinoleffe è ormai diventata una grande classica in Serie C: basta guardare lo storico recente per accorgersi che dieci partite tra queste due squadre coprono un arco temporale di nemmeno sei anni a cominciare dall’ottobre 2018. Studiando queste ultime partite possiamo notare come il bilancio sorrida totalmente all’Albinoleffe: i seriani hanno portato a casa cinque vittorie contro le due della Giana Erminio, che curiosamente ha sempre festeggiato fuori casa ma che tra il febbraio 2019 e il settembre 2021 ha perso cinque delle sei gare disputate, appunto con una sola vittoria che era stata firmata da Fabio Perna al 94’, su punizione.

Le affermazioni esterne sono tantissime in questo confronto: lo stesso Albinoleffe ha vinto le sue ultime quattro gare sul campo di Gorgonzola, mentre per trovare la sua ultima vittoria casalinga bisogna tornare a quel già citato febbraio 2019, con le reti decisive siglate da Sacha Cori e Davide Mondonico nel secondo tempo ed eravamo all’Atleti Azzurri d’Italia, che all’epoca ospitava le partite interne dell’Albinoleffe. Vedremo dunque come andrà oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GIANA ERMINIO ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per chi volesse seguire la diretta Giana Erminio Albinoleffe sarà necessario essere abbonati a Sky o al servizio streaming di NOW TV che trasmetterà il match. Vi proponiamo anche la possibilità di seguire insieme a noi la partita con una diretta testuale che racconterà i migliori momenti del match.

TRE PUNTI PER LA ZONA PLAYOFF

Torna in campo la Serie C anche a Gorgonzola e lo fa con la diretta Giana Erminio Albinoleffe valida per la quinta giornata. Dalle 20,45, queste due squadre si affronteranno per tre punti che potrebbe già cambiare il campionato e la stagione.

La Giana Erminio arriva da una sconfitta in casa del Renate per 1 a 0 e vuole subito rifarsi davanti al suo pubblico per rilanciare un amaro nono posto momentaneo. Si parla di ottavo posto, invece, per l’Albinoleffe che ha vinto l’ultima partita in casa contro la Pergolettese e vuole dare continuità a questo risultato.

GIANA ERMINIO ALBINOLEFFE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche il discorso relativo alle probabili formazioni dei due allenatori che si sfideranno in un duello tattico dall’alta qualità. Andrea Chiappella dovrà disegnare una nuova difesa per via della squalifica di Piazza che è stato espulso nella partita contro il Renate. A fare coppia con Ferri ci penserà Colombara che completerà una linea a quattro con Previtali e De Maria.

Si imposta sul 3-5-2 l’undici di Giovanni Lopez che si affida sull’ottimo duo formato da Longo e Ali Zoma per la fase offensiva. Il centrocampo a cinque porta grande stabilità all’Albinoleffe con Potop e Gusu che saranno una chiave importante della partita sull’esterno.

INFINE QUOTE E PRONOSTICI

In conclusione, per aggiungere ancora qualcosa sulla diretta Giana Erminio Albinoleffe possiamo esporre anche le quote Snai per il pronostico. In questo derby lombardo partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è proposto a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,45 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse l’AlbinoLeffe a vincere stasera a Gorgonzola.