DIRETTA GUBBIO CAMPOBASSO, TESTA A TESTA

La diretta Gubbio Campobasso ci consentirà stasera di colmare quello che è un clamoroso vuoto storico, dal momento che i precedenti ufficiali di questa partita sono solamente due e risalgono all’ormai lontano campionato 1989-1990, con gli umbri in vantaggio grazie alla vittoria casalinga per 1-0 a Gubbio all’andata e il pareggio per 0-0 nel ritorno, giocato naturalmente a Campobasso. La storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Gubbio e Campobasso in vista della partita di questa sera.

I numeri ci dicono che la rosa dei padroni di casa del Gubbio vale complessivamente 4,44 milioni di euro, pari a 148.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società umbra. Il Campobasso invece ha un valore economico globale di 3,98 milioni di euro, quindi la media per ogni giocatore della rosa della società molisana arriva a toccare il valore di 153.000 euro – la differenza è dovuta al fatto che ci sono meno giocatori. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GUBBIO CAMPOBASSO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere le immagini del campo della diretta Gubbio Campobasso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Sky o a NOW TV per vedere la partita in streaming. La nostra proposta per seguire questa partita è una diretta testuale che vi racconterà gli eventi principali di questo match.

EUGUBINI PER IL PRIMO POSTO

Il Girone B della Serie C scende ancora in campo e lo fa con la diretta Gubbio Campobasso in campo venerdì 20 settembre 2024. Alle 20,45 inizierà questa partita tra due squadre in difficoltà e alla ricerca della vittoria dopo due partite di basso livello.

I padroni di casa sono ancora imbattuti dopo quattro partite ma hanno pareggiato le ultime due fermandosi contro Ternana e Perugia. Sono tre sconfitte in quattro partite, invece, per il Campobasso che è fermo a tre punti ed ha perso anche l’ultima partita in casa contro la Torres.

GUBBIO CAMPOBASSO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le probabili di una partita che potrebbe essere risolta proprio dalle scelte dei due allenatori. Gli uomini di Roberto Taurino saranno riconfermati in massa con il 3-4-3 che ha mostrato una grande efficacia. Tommasini, D’Ursi e Franchini sono il tridente offensivo sostenuto da un centrocampo chiamato alla doppia fase e composto da Proietti e Iaccarino con Faggi alla ricerca di un buon minutaggio.

Potrebbero cambiare diversi nomi tra le fila di Piero Braglia che dovrà superare la squalifica di Baldassin e modificare il centrocampo del suo 4-3-1-2. Insieme a Pellitteri e D’Angelo ci dovrebbe essere Scorza a sostegno di uno tra Bigonzi e Forte che sosterrà le due punte Di Nardo e Di Stefano.

GUBBIO CAMPOBASSO, LE QUOTE

Vedendo le quote proposte da Snai si crea un disegno interessante sulla diretta Gubbio Campobasso. L’1 è la quota più bassa e arriva fino a 1,65 contro il 5,00 per il 2 in favore degli ospiti che partono sfavoriti e vedono alta ance la quota del pareggio che arriva a 3,40.