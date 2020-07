Diretta Entella Cittadella/ Streaming video DAZN: veneti verso i playoff (Serie B)

Entella Cittadella, in diretta dallo stadio Comunale di Chiavari, si gioca per la 38^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020 con le due squadre che scendono in campo alle ore 21:00 di venerdì 31 luglio. I liguri sono salvi, grazie al pareggio ottenuto nel derby contro lo Spezia: sicuramente Roberto Boscaglia sperava in qualcosa di più perché i biancazzurri sono stati concretamente in corsa per i playoff, ma da neopromossi si possono tutto sommato accontentare del traguardo raggiunto pur se l’anno prossimo proveranno a fare il salto di qualità. Grazie al successo contro il Venezia, invece, il Cittadella ha fatto un gran passo avanti: i playoff sono stati conquistati ma ora, sperando in un regalo della Cremonese che affronta il Pordenone, si può pensare di saltarne un turno arrivando subito in semifinale, il che con il calendario ristretto del post-lockdown può essere un aspetto determinante. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Entella Cittadella; intanto, mentre aspettiamo che le due squadre scendano sul terreno di gioco, valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporle leggendo insieme le probabili formazioni del match di Chiavari.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Cittadella non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: il campionato di Serie B è infatti un’esclusiva della piattaforma DAZN, soltanto gli abbonati potranno accedere all’evento in esclusiva e potranno farlo tramite il consueto servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet, così da installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CITTADELLA

Nel 4-3-1-2 di Boscaglia è squalificato Paolucci: in Entella Cittadell Crimi può sostituirlo in mezzo al campo, confermati probabilmente Mazzitelli e Dezi come mezzali mentre sarà Schenetti a piazzarsi alle spalle dei due attaccanti fluttuando tra le linee. Attaccanti che potrebbero essere Matteo Mancosu e Giuseppe De Luca, con Alejandro Rodriguez pronto a giocarsi il posto; in difesa, a protezione del portiere Contini, Pellizzer potrebbe giocare come centrale accanto a Coppolaro o Chiosa, Fabrizio Poli e Marco Sala agiranno sugli esterni.

Roberto Venturato deve sempre fare a meno di Luppi, che ritroverà nei playoff; si ferma anche Adorni, dunque al centro della difesa insieme a Frare potrebbe giocare uno tra Camigliano e Perticone, a protezione del portiere Paleari e con due terzini che saranno Christian Mora e Amedeo Benedetti. Il resto della squadra, almeno in mezzo, dovrebbe essere invariato: Proia e Branca le mezzali a fare da supporto a Vita (Iori potrebbe nuovamente riposare in vista dei playoff), D’Urso il trequartista che supporterà i due attaccanti. Che potrebbero essere Davide Diaw e Rosafio, ma non è escluso che Stanco e Michael De Marco possano avere un’occasione.



