Video/ Cittadella Venezia (1-0): highlights e gol. Lagunari di nuovo a rischio

Una inzuccata di Proia al 93′ decide il derby veneto allo stadio Tombolato e soprattutto rimescola la situazione in chiave classifica. Per il Cittadella, che dunque dà un calcio alla sua crisi di sconfitte consecutive e ora attende solo l’ultimo punto da conquistare per i play off con l’Entella, che a sua volta deve pareggiare per salvarsi. Il Venezia invece cercherà di chiudere il discorso salvezza che con un pareggio avrebbe però archiviato in anticipo con un pari: ora invece c’è all’orizzonte una sorta di spareggio con il Perugia. Venturato celebra il suo Cittadella: “Essere ai play-off per il quarto anno consecutivo è un risultato importante: abbiamo perso cinque gare consecutive, ma bisogna considerare ciò che abbiamo fatto in tutta la stagione. Sono risultati importanti per una realtà come la nostra, dovremo giocare con la voglia di provarci sempre e comunque. Abbiamo fatto una bella partita, il loro portiere è stato bravo in tre occasioni mentre noi abbiamo rischiato poco. Siamo stati bravi nelle verticalizzazioni, ora dovremo costruire qualcosa di ancor più importante: venerdì avremo una sfida fondamentale per il nostro futuro”. Dionisi lancia il Venezia verso la partita decisiva dell’anno: “Ci dispiace, ma adesso è inutile pensarci: la testa deve andare già alla prossima. Sapevamo che sarebbe stato difficile conquistare la salvezza già stasera, ci giocheremo tutto al Penzo contro il Perugia. E’ l’unico modo che hanno per scavalcarci, ma non dobbiamo spaventarci, serve recuperare subito le energie perché non sarà facile giocarci tutto nell’ultima giornata di campionato”.

IL TABELLINO

CITTADELLA – VENEZIA 1-0 (0-0 PT)

Marcatori: 46’ st Proia

CITTADELLA: Paleari; Mora (27’ st Perticone), Adorni (C), Frare, Benedetti; Vita (31’ st Iori), Branca, Proia; D’Urso (39’ st De Marchi); Rosafio (27’ st Stanco), Diaw. A disposizione: Maniero, Camigliano, Rizzo, Gargiulo, Pavan. Allenatore: Roberto Venturato

VENEZIA: Lezzerini, Montalto (41’ st Marino), Aramu (37’ st Capello), Molinaro, Modolo (C), Fiordilino, Longo (41’ st Monachello), Maleh, Lollo, Ceccaroni, Lakicevic. A disposizione: Bertinato, Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Vacca, Suciu, Zigoni, Riccardi, Cremonesi. Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Livio MARINELLI (Tivoli)

Assistenti: Maccadino (Pesaro) e Robilotta (Sala Consilina) IV Uomo: Bitonti (Bologna)

NOTE: Ammoniti: Modolo, Adorni, Frare, Fiordilino, Ceccaroni, D’Urso. Espulsi: nessuno. Angoli: 2 – 2 Recupero: 2’ e 5’ Spettatori: nessuno (gara a porte chiuse)

