DIRETTA ENTELLA GROSSETO/ Video streaming tv: non ci sono precedenti ufficiali

DIRETTA ENTELLA GROSSETO: I TESTA A TESTA

A circa 90 minuti dalla diretta di Entella Grosseto sarebbe certo interessante andare a controllare anche lo storico che unisce i due club: pure purtroppo ci accorgiamo subito di non avere riferimenti utili, visto che tale incontro è del tutto inedito. Pure non disperiamo, perchè grazie alle valutazioni offerte dal portale specializzate Transfermarkt, possiamo ancora mettere a confronto le due squadre. Dati alla mano notiamo infatti che il valore complessivo della rosa del club ligure si aggira sui 6.55 milioni di euro, per un valore medio a giocatore di circa 243 mila euro.

Nello spogliatoio di Gennaro Volpe però ecco che spicca Andrea Schenetti, come player “più prezioso” visto che il suo cartellino si aggira sui 700mila euro. Sono altri numeri per il Grosseto, la cui rosa vale invece sul mercato 3.39 milioni di euro (circa la metà della Virtus) per una media di 125 mila euro a giocatore. Per i toscani di Magrini, il giocatore “più prezioso” rimane Davide Barosi, il cui cartellino è stimato sui 250mila euro. (Agg Michela Colombo)

DIRETTA ENTELLA GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Grosseto sarà naturalmente una diretta streaming video, perché la piattaforma Eleven Sports trasmette tutte le partite del campionato di Serie C, tramite abbonamento oppure acquistando il singolo evento in pay-per-view.

ENTELLA GROSSETO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Entella Grosseto, in diretta dallo Stadio Comunale di Chiavari (Genova), si giocherà alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 14 novembre 2021, per la quattordicesima giornata del girone B di Serie C. Classifica alla mano, dobbiamo dire che la diretta di Entella Grosseto dovrebbe vedere favoriti i liguri padroni di casa, dal momento che la squadra di Chiavari ha 19 punti ed è salda in zona playoff, mentre gli ospiti del Grosseto hanno appena 10 punti e sono dunque a forte rischio.

L’Entella spera di approfittarne per vincere e consolidarsi in zone nobili della classifica dopo il colpaccio di settimana scorsa sul campo dell’Ancona Matelica. Compito invece piuttosto complicato per il Grosseto, che arriva dalla sconfitta per 2-0 nel derby sul campo del Pontedera ed è penultimo. Sulla carta, naturalmente è l’Entella ad indossare i panni della grande favorita: cosa ci dirà però il campo di Chiavari oggi in Entella Grosseto?

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA GROSSETO

Le probabili formazioni di Entella Grosseto che cosa ci possono dire? Per i padroni di casa liguri possiamo disegnare un modulo 4-3-1-2 con Borra in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Cleur, Coppolaro, Chiosa e Barlocco; a centrocampo i tre possibili titolari sono Lipani, Paolucci e Karic, infine il reparto offensivo dell’Entella potrebbe prevedere il trequartista Capello alle spalle dei due attaccanti Lescano e Magrassi.

Gli ospiti del Grosseto devono invece fare i conti con un paio di squalifiche, di conseguenza ipotizziamo il modulo 4-3-1-2 con questi possibili titolari: Barosi in porta; i quattro difensori Raimo, Ciolli, Salvi e Semeraro; a centrocampo il terzetto formato da Piccoli, Fratini e Cretella; infine nel reparto offensivo Marigosu nei panni del trequartista alle spalle dei due attaccanti Arras e Dell’Agnello.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Entella Grosseto in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. i padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale già a quota 3,60 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno.

