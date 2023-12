Diretta/ Entella Juventus U23, streaming video tv: chance per i biancazzurri (Serie C, 19 dicembre 2023)

DIRETTA ENTELLA JUVENTUS U23, BIANCONERI IN CERCA DI RISCATTO

La diretta Entella Juventus U23, in programma martedì 19 dicembre alle ore 20:30, racconta della 14esima giornata di Serie C ,Girone B. I liguri sono tornati alla vittoria in occasione dell’ultimo turno di campionato nel match contro il Rimini, un bel 2-0 firmato Tascone e Tomaselli. Prima di questo successo, l’Entella ha vissuto un periodo complicato con tre partite ila senza vincere con il pareggio con la Spal e due sconfitte contro Pontedera e Pescara.

La Juventus U23 sta senza dubbio affrontando il peggior momento della sua giovane storia. I bianconeri sono penultimi, a -3 dal quindicesimo posto, ma quello che più preoccupa è il rendimento. L’ultima vittoria risale al 25 novembre, quasi un mese fa, quella per 1-0 contro l’Arezzo. Da lì in poi doppia sconfitta con la Lucchese, tra cui quella in Coppa Italia Serie C, più i ko con Cesena e Fermana. L’unico punto conquistato fin qui tra il mese di novembre e quello di dicembre è frutto del pareggio casalingo per 2-2 con il Pineto.

ENTELLA JUVENTUS U23, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Entella Juventus U23 sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Entella Juventus U23 sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

ENTELLA JUVENTUS U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Entella Juventus U23 vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-1-2. Tra i pali De Lucia, difesa a quattro composta da Parodi, Manzi, Sadiki e Bonini. A centrocampo Tascone sarà la mezzala destra, Corbari quella sinistra e Petermann in regia. Meazzi trequartista alle spalle delle due punte Santini e Faggioli.

Risponde la Juventus U23 con il 3-4-1-2. In porta Daffara, pacchetto arretrato formato da Savona, Stivanello e Muharemovic. Mulazzi e Turcchia agiranno da esterni mentre in mediana troveremo Palumbo e Damiani. A giocare da trequartista sarà Anghelè con Guerra e Cerri in attacco.

DIRETTA ENTELLA JUVENTUS U23, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La quote per le scommesse di Entella Juventus U23 danno per favorita la squadra di casa a 1.62. Secondo bet365, la X del pareggio è offerta a 3.35 mentre il 2 fisso a 5.65.

I bookmakers non si aspettano una partita ricca di reti dato che l’Over 2.5 è quotato ben 2.25 contro l’1.53 dell’Under. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.15 e 1.60.

