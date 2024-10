La diretta Entella Legnago Salus (fischio d’inizio domenica alle ore 17.30) sarà una sfida che chiamerà le due squadre a confermare gli ultimi due successi in campionato. L’Entella ha confermato le sue ambizioni di vertice andando ad espugnare il campo della Spal nell’ultimo turno con un secco 0-2, riscattando il ko con il Pescara e riavvicinandosi al vertice della classifica.

Diretta Perugia Lucchese/ Streaming video tv: Grifoni, andamento lento (Serie C, 6 ottobre 2024)

Dopo 6 sconfitte consecutive e una situazione che si era fatta difficilissima, soprattutto in seguito ai clamorosi 8 gol incassati sul campo della Ternana, il Legnago Salus si è invece finalmente schiodato da quota 0 in classifica, vincendo 2-1 contro il Pineto in casa e dando subito un segnale positivo dopo l’avvicendamento in panchina tra Davide Gastaldello e il nuovo tecnico Matteo Contini.

DIRETTA/ Torres Arezzo (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (Serie C, 6 ottobre 2024)

DIRETTA ENTELLA LEGNAGO SALUS: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E TV

Per seguire la diretta Entella Legnago Salus sarà indispensabile avere un abbonamento a Sky o alla piattaforma streaming video su NOW TV, che trasmette in esclusiva le partite di Serie C. Come di consueto, la nostra redazione offrirà anche una diretta Entella Legnago Salus in forma testuale per tenervi aggiornati in tempo reale su tutte le emozioni e i momenti chiave dell’incontro.

ENTELLA LEGNAGO SALUS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di focalizzarci sulle possibili scelte dei due allenatori, ecco quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni della diretta Entella Legnago Salus. L’Entella scenderà in campo con il 3-5-2: tra i pali ci sarà Sialuys, con Manzi, Tirtiello e Parodi a formare il terzetto difensivo. Bariti e Ndrecka presidieranno le fasce, mentre in mezzo al campo troveremo Franzoni, Lipani e Corbari. In attacco, la coppia formata da Guiu e Castelli. Il Legnago Salus, invece, opterà per un 3-4-2-1: Toniolo sarà il portiere, con Pelagatti, Martic e Zanandrea in difesa. Muteba e D’Amore giocheranno sulle corsie laterali, mentre Franzolini e Diaby agiranno in mediana. In avanti, Demirovic e Zanetti supporteranno l’unica punta, Svidercoschi.

DIRETTA/ Pineto Gubbio (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Serie C, 6 ottobre 2024)

ENTELLA LEGNAGO SALUS: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco il quadro delle quote per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Legnago Salus. La vittoria dell’Entella viene proposta a 1.45, con i liguri considerati nettamente favoriti dai bookmaker. La quota per il pareggio viene fissata a 3.90 mentre la quota relativa al successo esterno del Legnago Salus viene proposta a 6.25.