La diretta Spal Entella (fischio d’inizio alle ore 18.30 di domenica) è un passaggio già delicato per gli estensi che anche a causa di una penalizzazione di 3 punti sono al momento penultimi nel girone B con 4 punti in classifica. Gli emiliani avevano lanciato un segnale importante mettendo in fila due vittorie consecutive ma nel turno infrasettimanale si sono fermati di nuovo, perdendo in casa del Milan Futuro.

L’Entella invece nel turno infrasettimanale ha provato a lanciare l’assalto al primo posto in classifica ma ha perso in casa nel big match contro il Pescara. Per i liguri si è trattato della prima sconfitta della stagione ma, dopo le due vittorie all’inizio del campionato, è arrivata dopo due pareggi consecutivi e il match al “Mazza” può essere un’occasione importante per evitare di ritrovarsi di fronte alla prima flessione della stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO SPAL ENTELLA: COME VEDERE LA PARTITA

Ecco l’approfondimento per seguire in diretta Spal Entella: sarà necessario avere un abbonamento a Sky o al servizio di streaming NOW TV per seguire l’esclusiva delle partite di terza serie. Come sempre, la nostra redazione offrirà anche una diretta testuale per aggiornarvi in tempo reale sulle emozioni e i momenti chiave della partita.

SPAL ENTELLA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Arrivamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Spal Entella per questo appuntamento con il campionato di Serie C. La Spal scenderà in campo con un 4-3-3: Melgrati difenderà i pali, con Bruscagin e Mignanelli rispettivamente sulle fasce destra e sinistra, e la coppia Arena-Sottini al centro della difesa. A centrocampo, vedremo Zammarini, Radrezza ed El Kaddouri dal primo minuto. In attacco, il tridente sarà formato da Rao, Antenucci e D’Orazio. I liguri si schiereranno con un 3-5-2: in porta ci sarà Sialuys, con Manzi, Tirtiello e Parodi a comporre la linea difensiva. Bariti e Ndrecka agiranno sugli esterni, mentre Franzoni, Lipani e Corbari saranno i centrocampisti. In avanti, spazio a Guiu e Castelli.

QUOTE SPAL ENTELLA: TUTTE LE INFORMAZIONI PER LE SCOMMESSE

Focus sulle scommesse e su tutti coloro che vorranno puntare sulla diretta Spal Entella. Le quote dei bookmaker sono piuttosto equilibrate, vittoria della Spal quotata 2.45, vittoria dell’Entella offerta a una quota di 2.90 mentre è quasi equivalente la quota relativa al pareggio, fissata a 2.85.