Diretta Entella Lucchese/ Streaming video tv: nuovo test per la Virtus di Tedino

Entella Lucchese, in diretta dal Comunale di Chiavari, è la partita amichevole in programma oggi, mercoledì 16 settembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 17.30. Nuovo test per i biancazzurri di Tedino, che per la prima volta per la stagione 2020-21 faranno il loro debutto tra le mura di casa, e contro un avversario di valore, che renderà questo test match di oggi pomeriggio scontro di grande importanza. Dopo l’ottima prova in amichevole contro il Bologna, la squadra ligure torna dunque in campo: ormai manca ben poco tempo prima dell’avvio della nuova stagione del campionato di Serie B e la Virtus deve dunque mettere a punto le ultime cose di questa preparazione estiva. Per testare lo stato di forma dei giocatori come il valore dei nuovi innesti di mercato, Tedino se la vedrà con la Lucchese, che in extremis ha accettato l’invito a partire per la Liguria (in origine l’amichevole era prevista contro il Pontedera): un rivale in ottima forma e che abbisogna di risposte dal campo, dopo anche i risultati negativi occorsi nelle ultime sfide estive. La dritta tra Entella e Lucchese sarà dunque match vero, difficile e duro, ma che purtroppo verrà disputato a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA DIRETTA ENTELLA LUCCHESE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che oggi non sarà prevista una diretta tv dell’amichevole tra Entella e Lucchese e non sono state fornite indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match. Consigliamo pertanto di collegarsi ai profili social dei due club, che forniranno indicazioni su quanto sta accadendo in campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA LUCCHESE

Benché sarà match di prestigio e dall’alto valore, pure la diretta tra Entella e Lucchese rimane sempre un’amichevole, dove sia Tedino che Monaco vorranno dare spazio e minuti alla maggior parte dei giocatori in rosa. Di conseguenza capito bene che sono tanti i punti di domanda che si accendono in entrambi gli spogliatoi per le probabili formazioni del test match. Pure per la Virtus, fissato il 4-3-3 potremmo oggi vedere di nuovo titolare tra i pali Borra, mentre Poli e Chiosa saranno pronti al centro della difesa. Per la mediana Brescianini rimane la prima scelta di Tedino in cabina di regia: Settembrini e Paolucci si collocheranno ai lati, anche se in panca rimangono a disposizione Toscano e Crimi. In attacco sarà poi spazio per Brunori in punta, con Morra e De Luca al fianco. Per l’11 della Lucchese, ecco che Monaco scommetterà sullo speculare 4-3-3, dove però in attacco vedremo titolari Nannelli, Convitto e Molinaro. Cruciali rimane l’uomo di fiducia del tecnico per la cabina di regia, mentre in difesa potremmo veder dal primo minuto Solcia e Panarello al centro del reparto, mentre Cellamare e Bartolomei si occuperanno delle corsie esterne.

