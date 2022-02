Diretta Entella Montevarchi/ Streaming video tv: immediata ripresa ligure? (Serie C)

DIRETTA ENTELLA MONTEVARCHI: LIGURI CHIARAMENTE FAVORITI

Entella Montevarchi sarà diretta dal signor Mario Cascone, e si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 2 febbraio: la partita è valida per la 21^ giornata nel girone B di Serie C 2021-2022, un turno che si recupera dopo che era stato rinviato a dicembre. Nel frattempo ovviamente si è giocato: l’Entella per esempio ha perso in casa contro la corazzata Modena, come effetto della cosa è sceso al quinto posto in classifica e si trova a 18 punti dalla coppia di testa. Tradotto: per la promozione diretta ci sarà poco da fare, ma i liguri potranno comunque provare a qualificarsi direttamente per la fase nazionale dei playoff e avere quindi più chance di tornare in Serie B.

Il Montevarchi invece gioca ovviamente per salvarsi: al momento fa parte di un gruppetto di squadre che staziona tra l’archiviazione dell’obiettivo e la zona playout, in questo senso il pareggio interno contro il Pontedera è stato positivo anche se una vittoria avrebbe potuto cambiare non poco la situazione, comunque ancora in divenire. Vedremo cosa succederà nella diretta di Entella Montevarchi; tra poco saremo in campo a Chiavari, ma nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di una partita interessante e attesa.

DIRETTA ENTELLA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Montevarchi non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione. Come sappiamo, da qualche anno l’intera programmazione della Serie C è competenza del portale Eleven Sports, che infatti fornisce tutte le partite del campionato e della Coppa Italia di terza divisione. La visione sarà come al solito in diretta streaming video; potrete scegliere di abbonarvi al servizio, con un pagamento stagionale, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato, salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA MONTEVARCHI

Per Entella Montevarchi, lo squalificato Gennaro Volpe dovrà rinunciare a Coppolaro: il terzino destro dovrebbe allora essere Cléùr, con una coppia centrale formata da Pellizzer e Chiosa a protezione di Borra e Barlocco che invece fa il terzino sinistro. In mezzo al campo dovremmo vedere il solito Andrea Paolucci fare da regista, poi da vedere l’utilizzo del veterano Dessena eventualmente per Karic, occhio anche a Rada che insidia un Di Cosmo comunque favorito. Schenetti se la gioca con Alessandro Capello per la trequarti, Lescano-Merkaj la coppia offensiva con Magrassi prima alternativa.

Il Montevarchi di Roberto Malotti si schiera con un 3-4-1-2: alle spalle delle due punte ballottaggio tra Lunghi e Boncompagni, poi Barranca e Gambale come attaccanti con Intinacelli che potrebbe giocare davanti ma anche sull’esterno sinistro, dove Boccadamo è favorito così come Lischi sull’altro versante. Nel settore nevralgico il mister punterà su Mercati e Mionic (nel caso sono pronti Lebrun e Giorgelli), difesa invece formata da una linea con Caprani, Achy e Senzamici (o Poggesi), in porta giocherà invece Giusti.



